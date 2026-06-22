¿Dónde Cayó Premio Mayor de 27 Millones de Pesos de Lotería Nacional por el Día del Padre 2026?

Se realizó el Sorteo Especial 313 para celebrar el Día del Padre 2026, y si compraste tu cachito o te interesa saber en qué lugares salieron los ganadores, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 27 millones de pesos de la Lotería Nacional este 21 de junio de 2026.

Este domingo se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y si te perdiste el sorteo en vivo, en una nota previa te traemos los resultados con la lista de números ganadores. También puedes consultar los resultados del Sorteo Superior 2887, realizado el pasado viernes.

¿Cómo ganar el premio mayor de Lotería Nacional 21 de junio 2026?

El Sorteo Especial 313 rifó un premio mayor de 27 millones de pesos y para obtener la cantidad completa es necesario comprar las dos series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

En caso de comprar solo un cachito, que tiene un costo de 60 pesos, se tiene la oportunidad de ganar hasta 675 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en el Sorteo Especial de la Lotería Nacional del 21 de junio 2026:

1 Premio de 27 millones por dos series.

1 Premio de 3 millones por dos series.

4 Premios de 400 mil pesos por dos series.

4 Premios de 200 mil por dos series.

10 Premios de 127 mil por dos series.

¿Dónde cayó el premio mayor del Sorteo Especial 313?

El boleto ganador del premio mayor de la Lotería Nacional 21 de junio 2026 salió con el número 20266. Este billete se llevó los 27 millones de pesos en sus dos series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Culiacán, Sinaloa.

La Serie 2 fue entregada al Expendio Local No. 726, a cargo del C. Adrián César Zamora Ureña, establecido en Calle Tuxpan No. 11, Col. Roma Sur en CDMX.

El segundo premio del Sorteo Especial 313 fue para el boleto con el número 48491, el cual se llevó 3 millones de pesos para las dos series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

Las Series 1 y 2 se vendieron a través de canales electrónicos.

¿Cómo consultar la lista de premios de la Lotería Nacional 21 de junio?

Para consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Especial 313 en PDF. Puedes hacerlo en el siguiente enlace de la Lotería Nacional: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/especial/especial313.pdf

En caso de que desees comprobar directamente si tu billete fue ganador de algún premio directo, por aproximación o por terminación del Sorteo Especial 313 de la Lotería Nacional 21 de junio 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 21 de junio 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu cachito haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP