¿Dónde Cayó Premio Mayor de 27 Millones de Pesos de Lotería Nacional por el Día del Padre 2026?

Si compraste un cachito, consulta en qué lugares salió el billete premiado con 27 millones de pesos de la Lotería Nacional 21 de junio 2026

Checa Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 21 de Junio por el Día del Padre 2026El premio mayor del Sorteo Especial es de 27 millones de pesos. Foto: Facebook Lotería Nacional

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