Cae en Sinaloa Premio Mayor de la Lotería Nacional; El Premio es de 27 Millones de Pesos

Cayó en Culiacán, Sinaloa, el premio mayor de la lotería nacional.

Cae el premio mayor en Sinaloa.Foto: N+

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Es un premio garantizado de 27 millones de pesos dividido en dos series.

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