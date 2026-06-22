Cae en Sinaloa Premio Mayor de la Lotería Nacional; El Premio es de 27 Millones de Pesos

La noche de este domingo 21 de junio se efectuó el sorteo especial No. 313 de la Lotería Nacional, esta edición celebró el día del padre.

Esta noche se realizó el sorteo de la Lotería Nacional en su edición de sorteo especial, el cual contó con un premio garantizado de 27 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó como ganador el número 20266, la serie número 1 fue dispuesta a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la serie número 2 se remitió para su venta al expendio local número 726.

Los premios de reintegro son a los billetes con terminaciones en número 6 y 1, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

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