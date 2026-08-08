Reconocen al Policía que Salvó con RCP a Niño de 3 Años en Edomex: “Llora, Llora”; Así Ocurrió

Edgar Domínguez, integrante del Servicio de Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), salvó con la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un niño de tres años, y por esa heroíca acción fue reconocido por su labor y su actuar. Su video es viral en redes sociales.

El agente que se desempeña como instructor de la Academia, se percató de que el niño se encontraba en el agua y permanecía inmóvil.

Todo sucedió cuando el miércoles 5 de agosto 2026, Ramoncito estuvo a punto de morir ahogado tras caer a un lago en Teotihuacán, Estado de México, pero Edgar al ver al pequeño en peligro entró al agua, lo rescató y le aplicó maniobras de reanimación, con lo que salvó su vida.

"¡Llora, llora!", le decía el policía

En la grabación que se ha vuelto viral, se escucha al agente que le dice al niño:'¡Llora, llora!', instantes después el policía pudo salvar la vida del menor de edad que se ahogaba.

De esta forma el uniformado salvó al niño que se encontraba en riesgo de ahogarse en un lago de Teotihuacán, Estado de México.

Luego de esa acción heroica, el agente Edgar Domínguez ha recibido todo el reconocimiento de la población y de sus compañeros. N+ conversó con él, compartió los detalles del rescate y la angustia que se experimentó.

Ramoncito ya flotaba boca abajo

Detalló que en aquel momento se percató que Ramoncito ya se encontraba flotando boca abajo, justo en ese instante decidió meterse al lago, "Al sacar a Ramoncito, y ya en un lugar seguro iniciamos con las técnicas de RCP".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. '¡Llora, Llora!' Policía le Salva la Vida a un Niño que se Ahogaba en Teotihuacán, Edomex

“Lo primero que pasa por la cabeza de su servidor es tener que aplicar las técnicas aprendidas gracias a nuestro entrenamiento, a lo que nos ha enseñado nuestra institución”, comentó Edgar Domínguez, agente que salvó al pequeño Ramoncito.

Gran felicidad por Ramoncito

El agente Edgar Domínguez aseguró de inmediato que vio respirar a Ramoncito “fue un alivio”, “te regresa el alma al cuerpo y la verdad es una felicidad que me voy a llevar hasta la tumba”.

Minutos después de que el agente salvó al niño, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que presentaba hipotermia e hipoxia secundaria por inmersión, por lo que fue trasladado, acompañado de su madre, a un hospital de la zona para recibir atención médica.

SSPC CDMX

HVI