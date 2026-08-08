Sociedad

Reconocen al Policía que Salvó con RCP a Niño de 3 Años en Edomex: “Llora, Llora”; Así Ocurrió

Luego de su acción heroica, el agente Edgar Domínguez ha recibido todo el reconocimiento de la población y de sus compañeros. N+ conversó con él

Reconocen a Policía de CDMX que Salvó con RCP a Niño de 3 Años: “Llora, Llora”; Así OcurrióEdgar Domínguez, agente del servicio de protección federal que salvó con RCP a Niño de 3 años. Foto: N+

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Reconocen a Policía de CDMX que Salvó con RCP a Niño de 3 Años: “Llora, Llora”; Así Ocurrió