Muere Estudiante Hospitalizada tras Ser Atropellada en Carretera Álamo-Tihuatlán de Veracruz

Durante la tarde de este viernes siete de agosto, se dio a conocer que la estudiante de 16 años del Telebachillerato “La Concepción”, identificada con las iniciales M. S. R., falleció tras resultar gravemente lesionada al ser atropellada en Álamo Temapache.

Fue mediante un mensaje de condolencias que el plantel educativo confirmó su fallecimiento. Por su parte, las autoridades informaron que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades por este trágico suceso.

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¿Cómo ocurrió el percance en el que la estudiante resultó lesionada?

El accidente en el que la estudiante terminó con lesiones de gravedad ocurrió la tarde del pasado jueves 6 de agosto, sobre la carretera estatal Álamo–Castillo de Teayo, cerca del entronque con la carretera federal Álamo–Tihuatlán, cuando la joven caminaba a la orilla de la vía.

Tras ser atropellada, testigos dieron aviso a los cuerpos de emergencias, quienes arribaron al sitio donde se encontraba la adolescente para posteriormente gestionar su traslado de emergencia al Hospital General del municipio de Álamo.

La estudiante permaneció bajo atención médica en el centro hospitalario debido a la gravedad de sus lesiones hasta que la tarde de este viernes, el plantel educativo confirmó su fallecimiento mediante un mensaje de condolencias.

Motopatrullero resulta lesionado tras choque de tráiler en Veracruz

La mañana de este viernes 7 de agosto, un elemento de la Policía Vial de Orizaba resultó lesionado luego que la motopatrulla en la que circulaba fuera impactada por un tráiler que se metió en sentido contrario.

El elemento detectó la pesada unidad en sentido contrario en el cruce de la calle Salvador Díaz Mirón y Rafael Moreno de la colonia Benito Juárez de Orizaba y, al marcarle el alto, chocó la moto y siguió su trayecto, dejando al agente vial lesionado.

En el sitio del accidente, el lesionado fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron como primeros respondientes y se encargaron de brindarle los primeros auxilios y proceder a su traslado a un hospital.

Actualmente, se desconoce su estado de salud y se reportó que metros adelante del sitio donde ocurrió el percance, el operador de la unidad de carga pesada fue intervenido y puesto a disposición de las autoridades.