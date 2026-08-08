Accidentes

Muere Estudiante Hospitalizada tras Ser Atropellada en Carretera Álamo-Tihuatlán de Veracruz

La estudiante de 16 años que fue atropellada mientras caminaba en la carretera federal Álamo-Tihuatlán, murió la tarde de este viernes tras permanecer hospitalizada por las lesiones que presentaba.

Muere Estudiante Hospitalizada tras Ser Atropellada en Carretera Álamo-Tihuatlán de VeracruzLa estudiante fue trasladada a un hospital y horas más tarde, murió. Foto: Hipólito Tapia Moreno

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Una joven de 16 años pierde la vida tras un accidente en la carretera Álamo-Tihuatlán. Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades.

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