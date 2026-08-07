Accidentes

Pipa Intenta Evadir Retén en Autopista de Veracruz; Un Policía Fue Atropellado y Murió

En el sur de Veracruz, se informó la muerte de un elemento policiaco en un retén ubicado en la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, esto por una pipa que intento evadir el filtro de seguridad.

Pipa cargada con Gas LP intenta evadir retén policial y causa muerte de un elemento policiaco en el sur de VeracruzPipa cargada con Gas LP intenta evadir retén policial y causa muerte de un elemento policiaco en el sur de Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un policía muere atropellado por una pipa que intentó evadir un retén de seguridad en la autopista Cosoleacaque–La Tinaja.

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