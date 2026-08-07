Pipa Intenta Evadir Retén en Autopista de Veracruz; Un Policía Fue Atropellado y Murió

Durante la noche del jueves 6 de agosto, se informó que un oficial elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, murió tras ser arrollado presuntamente por el conductor de una pipa cargada con Gas LP, sobre la autopista Cosoleacaque–La Tinaja, en el tramo Acayucan–Isla, a la altura del kilómetro 180, en el punto conocido como Cuadra I. Piña.

Según los primeros reportes el operador de la unidad de carga había intentado evadir un filtro de revisión instalado por autoridades federales y desatendió la indicación de alto que le marcó un elemento policíal embistiéndolo durante la maniobra.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Isla - Cosoleacaque, km 180. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de salida del camino y volcadura de tracto camión tipo pipa que transporta material peligroso. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:… — CAPUFE (@CAPUFE) August 7, 2026

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración. Luego del impacto se registró un choque por alcance y la volcadura de una de las unidades involucradas.

La víctima fue identificada de manera preliminar como el oficial Meléndez, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles acerca de este accidente.

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