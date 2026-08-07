Accidentes

Conductor Choca con Muro de Contención al Dormitar al Volante en Torreón

El conductor dormitó sobre la carretera Torreón-San Pedro a la altura del del periférico Raúl López Sánchez

El conductor dormitó sobre la carretera Torreón-San Pedro a la altura del del periférico Raúl López SánchezUn conductor dormitó y chocó contra el muro de contención ubicado en Villa Florida. Foto: DSPM

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Un conductor dormitó y chocó contra el muro de contención ubicado en Villa Florida

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