Conductor Choca con Muro de Contención al Dormitar al Volante en Torreón

Un conductor dormitó al volante y terminó impactándose contra el muro de contención la noche del 6 de agosto del 2026, debajo del puente peatonal de Villa Florida, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de vialidad.

El accidente se registró cerca de las 23:00 horas sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del periférico Raúl López Sánchez.

Se trata de un vehículo color gris, el cual era conducido por Gustavo Isaac, de 42 años, quien presuntamente dormitó al volante y perdió el control de la unidad, impactándose contra el muro de contención. A consecuencia del choque, el automóvil presentó daños materiales en la parte frontal.

Atienden a conductor después del accidente en Villa Florida

Al lugar acudieron paramédicos de SUMAR, quienes atendieron al conductor en el sitio. Afortunadamente, no sufrió heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la autoridad correspondiente tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias necesarias para el retiro de la unidad y el restablecimiento de la circulación en la zona.