Accidentes

Intentó Dar Vuelta en U y Provocó Accidente Vial en la Santos Dumont de Ciudad Juárez

Un choque entre un auto y una camioneta en la Av. Santos Dumont dejó solo daños materiales. El conductor responsable intentó dar una vuelta en U.

Choque en avenida Santos Dumont deja daños y un conductor detenidoChoque en avenida Santos Dumont deja daños y un conductor detenido. Foto: N+

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Intentó dar vuelta en U y causó choque en Santos Dumont, Ciudad Juárez. Daños materiales y un conductor detenido.

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Intento de vuelta en U causa accidente en Santos Dumont