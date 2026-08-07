Intentó Dar Vuelta en U y Provocó Accidente Vial en la Santos Dumont de Ciudad Juárez

Un accidente vial entre un automóvil y una camioneta se registró la noche del jueves 6 de agosto sobre la avenida Santos Dumont, en Ciudad Juárez, dejando daños materiales y un conductor detenido para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo de color blanco circulaba por el carril central de la avenida Santos Dumont y, antes de llegar al cruce con la calle Luis Bleriot, intentó realizar una vuelta en U.

Esta maniobra presuntamente cerró el paso a una camioneta que transitaba por el carril contiguo, provocando el impacto entre ambas unidades.

Camioneta terminó sobre el camellón

Tras la colisión, la camioneta salió proyectada hacia el camellón central, donde quedó en sentido contrario a la circulación.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar luego de un reporte al sistema de emergencias 911 y procedieron a detener al conductor señalado como presunto responsable, además de realizar el peritaje correspondiente para determinar el deslinde de responsabilidades.

Las personas involucradas presentaron golpes leves, por lo que no fue necesaria la intervención de una unidad médica.