Movilidad

Bloqueo Hoy en CDMX por Huelga en el Nacional Monte de Piedad: Cierran Estas Calles

Integrantes del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad realizarán una manifestación este viernes; te indicamos las calles afectadas

Huelga Nacional Monte de PiedadSede central del Nacional Monte de Piedad, en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+