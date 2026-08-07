Bloqueo Hoy en CDMX por Huelga en el Nacional Monte de Piedad: Cierran Estas Calles

Hoy, 7 de agosto de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) habrá un bloqueo relacionado con la huelga que mantiene el Nacional Monte de piedad; en N+ te contamos qué calles cerrarán.

La protesta está encabezada por el Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad y se prevé que genere afectaciones viales en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores de Monte de Piedad se Manifiestan en el Centro de la CDMX; Exigen Fin de la Huelga

Calles con afectaciones

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la concentración está prevista para las 9:30 horas frente a la SCJN, ubicada en Avenida José María Pino Suárez número 2, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La presencia de manifestantes podría ocasionar cierres intermitentes y complicaciones para quienes circulen por esta zona del primer cuadro de la capital.

Se prevé afectación en calles cercanas al recinto judicial, entre ellas:

Avenida José María Pino Suárez.

Plaza de la Constitución (Zócalo).

Corregidora.

20 de Noviembre.

El Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad informó que la movilización tiene como propósito expresar su desacuerdo con la continuidad de la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025, al considerar que el conflicto laboral no ha encontrado una solución.

Los inconformes plantearán la instalación de una mesa de diálogo para establecer criterios transparentes en temas relacionados con vacantes y condiciones laborales.

Además, no se descarta la participación de clientes del Nacional Monte de Piedad que aseguran haberse visto afectados por la suspensión de actividades en distintas sucursales y que acudirían para respaldar la manifestación.

FBPT