Marcha Hoy por Desaparecidos en México: A Esta Hora Cierran Reforma CDMX

Este viernes 7 de agosto de 2026, familiares de personas desaparecidas realizarán una nueva marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en la capital mexicana.

Aquí te damos a conocer la zona exacta de la manifestación y la hora en que se llevará a cabo, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados este viernes.

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Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Marcha por desaparecidos en CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la marcha será encabezada por la organización “Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México” en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes se congregarán alrededor de las 18:40 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

Y de ahí partirán a la Glorieta del Ahuehuete, en la misma vialidad.

En honor a los desaparecidos

Los integrantes de la organización llevarán a cabo la caminata denominada “En honor a nuestros desaparecidos”, con el siguiente objetivo:

Visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y exigir a las autoridades acciones efectivas, recursos presupuestales para comisiones de búsqueda y frenar la revictimización institucional.

Al término de marcha, se llevará a cabo una velada. A las acciones de este viernes se sumarán en apoyo organizaciones como Morras de Fuego, Rastros de Amor, Colectiva “Hasta Encontrarles, Ciudad de México y Ajolote Buscador.

La SSC CDMX no descartó que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y colectivas de familias buscadoras; además de la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB