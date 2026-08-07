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Marcha Hoy por Desaparecidos en México: A Esta Hora Cierran Reforma CDMX

Este viernes, las Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México realizarán la caminata denominada “En honor a nuestros desaparecidos”

Marcha de familias de personas desaparecidas, en la CDMX el 5 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de familias de personas desaparecidas, en la CDMX el 5 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este viernes, la CDMX será testigo de una marcha en honor a los desaparecidos. Descubre las rutas afectadas.

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