Sheinbaum Explica Por Qué No se Informó a Padres de Ayotzinapa sobre Detención de Ángel 'N'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó por qué no se informó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sobre la detención de Ángel ’N’, exgobernador de Guerrero.

En la conferencia mañanera de hoy, 7 de agosto de 2026, la mandataria dijo que “evidentemente hay algunos temas que no pueden informarse antes, por la propia característica de la investigación”.

El compromiso que el Gobierno de México hizo con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y que se va a cumplir, “es que todo es transparente y todo se informa y se dice cómo se llegó a esta detención”, subrayó la presidenta.

Sheinbaum Pardo negó que el arresto del exgobernador de Guerrero sea un tema político y puntualizó que "es parte de una investigación".

La mandataria apuntó que el arresto de Ángel 'N' “tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses la Fiscalía y ellos tendrán que seguir dando las evidencias de esta detención, por qué se da, bajo qué circunstancias y los testimonios que ayer mencionó la fiscal, cómo fue que existen”.

Sheinbaum Pardo mencionó que “hay muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores, que habían sido analizadas hasta cierto nivel” y que ahora, con el nuevo modelo de investigación, se profundizaron las indagatorias por el caso Ayotzinapa.

"Se hizo mucho más investigación sobre estas llamadas, qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué hora se hablaron, cuántas veces se hablaron", aseguró.

Añadió que hay varias líneas de investigación, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que han derivado en nuevas detenciones.

Lo importante es “poder llegar a la verdad y a la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó la presidenta Sheinbaum.

Detención del exgobernador de Guerrero

El jueves, la Fiscalía General de la República anunció que Ángel ’N’, exgobernador de Guerrero, fue detenido en el Estado de México, por la presunta destrucción de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, detalló que se cumplimentó la orden de aprehensión contra Ángel ’N’ por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Luego de su arresto, el exgobernador de Guerrero ingresó al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

Se prevé que hoy se realice la audiencia inicial por el caso del exgobernador de Guerrero, quien permanece en el penal del Altiplano.