Política

Sheinbaum Explica Por Qué No se Informó a Padres de Ayotzinapa sobre Detención de Ángel 'N'

El exgobernador de Guerrero fue detenido por presuntos delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, ligados al caso Ayotzinapa

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Detienen a Ángel 'N', exgobernador de Guerrero, por delitos relacionados con Ayotzinapa. Sheinbaum asegura que el proceso es transparente y busca justicia para los 43 normalistas.

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