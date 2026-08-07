Pronóstico del Clima en Nuevo León Hoy 7 de Agosto de 2026

Iniciamos el fin de semana con temperaturas al amanecer entre 25 °C y 26 °C, con cielo nublado y buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental distribuidas en la zona metropolitana de Monterrey.

Se espera que durante el día cambien las condiciones del cielo a soleado a partir del mediodía. Nuevamente será una jornada calurosa. La humedad en el ambiente disminuirá al 40 %, provocando que las máximas de 35 °C se sientan, ya expuestos al medio ambiente, como 37 °C. Prepárese para una radiación solar extrema; la hidratación será fundamental.

Para esta tarde no hay grandes probabilidades de lluvia. Mañana sábado se esperan condiciones similares: cielo soleado con temperaturas máximas de 34 °C. Para el domingo se prevén máximas de 33 °C, con un 30 % de probabilidad de lluvias.

A lo largo de la siguiente semana se esperan condiciones de cielo medio nublado y temperaturas máximas de entre 35 °C y 37 °C.

Panorama del Clima en México

Para el día de hoy y durante todo el fin de semana, las lluvias seguirán concentradas en la costa del Pacífico, sobre la Sierra Madre Occidental, el occidente, centro y sureste del país, debido al efecto de los Canales de Baja Presión y al paso de la Onda Tropical número 25 por el Golfo de Tehuantepec, que mantienen la inestabilidad en la atmósfera necesaria para el desarrollo de lluvias.

El domingo podría desarrollarse un Canal de Baja Presión sobre el noreste del país, lo que favorecería la activación de lluvias en esa región.

Frente a la costa del Pacífico, una zona de inestabilidad que se desplaza lejos del territorio nacional, aunque desorganizada, mantiene un 30 % de potencial ciclónico, considerado bajo, pero continúa bajo observación. Su trayectoria la llevará a alejarse durante el fin de semana, por lo que no representa riesgo para México.

En el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México no se espera actividad ciclónica durante los próximos días.