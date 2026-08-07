Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima en Nuevo León Hoy 7 de Agosto de 2026

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasClima Hoy Viernes 7 de Agosto de 2026 en Nuevo León. Foto: N+

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Este fin de semana en Nuevo León, el calor será protagonista con máximas de 35 °C. El domingo podría haber lluvias en el noreste.

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