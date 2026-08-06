¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 6 de Agosto 2026? Estas son las Temperaturas

El amanecer de este jueves en Monterrey y su zona metropolitana se presenta con temperaturas al rededor de 24˚ a 25˚ con cielo nublado y Buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental. Se espera que a lo largo del día la nubosidad tenga variaciones, cambiando a Soleado por la tarde. Las temperaturas máximas se esperan entre 35˚ y 36˚ con mínimas probabilidades de lluvia.

Durante este día una Vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará por el norte del Golfo de México alcanzando a tocar la costa de Tamaulipas mientras que a lo largo de la Sierra Madre Occidental prevalece un Canal de Baja Presión que provoca una gran inestabilidad y genera lluvias intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima. Frente a la costa del Pacífico pasan las Ondas Tropicales número 24 y por el sureste llegando la número 25 que mantendrán lluvias al centro, sur y sureste.

Clima para el fin de semana en Nuevo León

Todos estos sistemas siguen provocando lluvias en un alto porcentaje del territorio nacional. El noreste ha regresado a la estabilidad durante el día de hoy jueves, mañana viernes y probablemente hasta el sábado. Para el domingo se espera que se desarrolle un Canal de Baja Presión sobre el noreste que puede provocar la inestabilidad suficiente para que regresen las lluvias, al momento el porcentaje de probabilidad presenta un 40%, habrá que estar atentos.

En el Pacífico se han desarrollado dos zonas de inestabilidad que tienen 30% de potencial ciclónico. Una de ellas se encuentra muy lejana de México y la otra se encuentra frente a la costa de Guerrero y Michoacán, lejana y con movimiento paralelo al territorio nacional, aparentemente sin afectación para México. Se mantienen bajo vigilancia.