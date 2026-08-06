Cambio climático

¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 6 de Agosto 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este jueves 6 de agosto de 2026

Centro de MonterreyEstas serán las temperaturas para Nuevo León. Foto: N+

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Hoy en Monterrey: cielos nublados y temperaturas hasta 36˚. ¿Qué esperar para el fin de semana? Posibles lluvias el domingo, infórmate aquí.

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