Sociedad

Balacera en la Vía Texcoco-Lechería, en Edomex, Deja 2 Muertos y 2 Heridos

El ataque armado se habría originado por un conflicto entre varias personas en el municipio de Acolman

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