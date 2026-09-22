Balacera en la Vía Texcoco-Lechería, en Edomex, Deja 2 Muertos y 2 Heridos
El ataque armado se habría originado por un conflicto entre varias personas en el municipio de Acolman
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Se registró un ataque armado sobre la vía Texcoco-Lechería este martes en el poblado de San Miguel Totolcingo, en el municipio de Acolman, Estado de México.
Sujetos armados a bordo de dos motocicletas dispararon contra los tripulantes de un vehículo. Dos personas murieron y dos más resultaron heridas, por lo que fueron atendidas por paramédicos.
Aparentemente, las víctimas tuvieron un conflicto con los agresores el pasado fin de semana e incluso habían solicitado medidas de protección. Los agresores se dieron a la fuga.
Ha sido una jornada roja en suelo mexiquense; más temprano, fue encontrado el cuerpo de una persona flotando en un canal de San Mateo Cuautepec, muy cerca de la vía José López Portillo y a un costado de la estación del Mexibús.
Los restos presentaban signos de violencia; casi de forma simultánea, se registró un ataque armado en la zona de San Francisco Chilpan, en el cruce del circuito 21 de marzo y Buenavista.
Sujetos armados dispararon contra varias personas que estaban en una parada del transporte público. Un hombre murió y otro más resultó herido.
Autoridades atendieron ambos hechos sin que al momento haya reporte de personas detenidas.
HVI