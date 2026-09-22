Sociedad

'Parecía la Escena de un Crimen': Denuncia Padre de uno de los Bebés fallecidos en IMSS Durango

Diego, padre de Darío, reclamó la falta de información por parte de la autoridad sanitaria

Bebé es sostenido en brazos por sus padresBebé recién nacido es sostenido en brazos por su padre. Cuartoscuro

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