Una serie de cinco fallecimientos de bebés recién nacidos en el Hospital General del IMSS en Durango han encendido todas las alarmas a nivel nacional. Diego Tovalín y su esposa, padres del pequeño Darío, quedaron destrozados tras la inesperada muerte de su hijo, ocurrida el viernes 18 de septiembre.

Fue el martes 15 de septiembre que la salud de su bebé comenzó a deteriorarse, sin mayor información de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Ese día ocurrió el primer deceso de los bebés, luego, como en cadena, fallecieron cuatro más.

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Sin estudios ni necropsias, las autoridades del hospital comenzaron a limpiar los rastros, sellaron la UCIN, aún con un bebé dentro y en estado crítico, quien falleció unas horas después.

“Parecía la escena de un crimen”, dijo Diego Tovalín a diversos medios locales, mientras describía cómo el domingo las autoridades comenzaron a hacer cambios en la unidad donde un par de días atrás su hijo había fallecido.

“El bebé de él (otro padre de familia afectado) fue el último en salir de ese lugar, ya sellado. O sea, sellaron la UCIN con el bebé de él todavía adentro y horas después falleció”, dijo indignado el padre de Darío.

Incluso hasta el momento, las autoridades no les entregaron una necropsia de los menores fallecidos, con información casi nula por parte del IMSS, que les informó a través del comunicado que se hizo público hasta el domingo por la noche.

“Nosotros nunca vimos una hora, nunca vimos un estudio, nunca vimos ni siquiera una necropsia, a ninguno de los bebés”, reclamó ante los medios de comunicación.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó los fallecimientos de los menores, e informó que el titular del IMSS, Zoé Robledo, se trasladó a Durango para darle seguimiento al caso y a las investigaciones.

TLS