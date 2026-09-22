Seguridad

Multan con Casi Dos Millones de Pesos a Sujeto por Robo de Hidrocarburo en Tlaxcala

Luis 'N' fue detenido en el municipio tlaxcalteca de Santa Apolonia Teacalco mientras extraía el combustible de un ducto de manera ilegal

Sentencia Multa Dos Millones Pesos Luis N Robo Hidrocarburo Santa Apolonia Teacalco TlaxcalaLuis 'N' Fue Sentenciado por Robo de Hidrocarburo en Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala. Foto: N+ | Ilustrativo

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Luis 'N' recibe 20 años de prisión y multa millonaria por robo de gas LP en Tlaxcala. La FGR refuerza su lucha contra el robo de hidrocarburos. Descubre más sobre este caso.

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