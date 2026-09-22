La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, informó que obtuvo sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra Luis 'N' por su responsabilidad penal en la comisión del delito de sustracción ilícita de gas licuado de petróleo (LP).

La FGR dio a conocer que además de la pena privativa de libertad se le impuso una multa de un millón 924 mil pesos al sujeto que en su momento fue detenido justo mientras estaba cometiendo el delito.

Al realizar recorridos de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la Hacienda Santa Elena, elementos de la Policía Municipal de Santa Apolonia Teacalco se percataron que de un camino que lleva a la línea de ductos Cactus-Tula-Guadalajara se encontraba una pipa detenida.

Dada la incidencia de robo de hidrocarburos en la zona se acercaron a realizar una inspección. Al llegar al lugar, se logró la detención de Luis ‘N’ quien era el operador de dicha unidad de carga.

Posteriormente al revisar los ductos, los oficiales corroboraron que una manguera estaba colocada de manera clandestina en el ducto y extraía gas LP hacia la pipa localizada en el camino.

Por último la FGR refrendó su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia de hidrocarburo, mismos que son de jurisdicción federal.

Con información de N+

GMAZ