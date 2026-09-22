Seguridad

Recuperan Casi 30 Mil Litros de Gas LP Presuntamente Robado en Tepeaca, Puebla

Juan 'N' y Francisco 'N' fueron detenidos al no poder acreditar la procedencia del hidrocarburo que transportaban en dos pipas por el municipio

Recuperados 27 Mil 900 Litros Gas LP Hidrocarburo Robado Dos Detenidos Tepeaca PueblaDetienen a Dos Sujetos por Presunto Robo de Hidrocarburo en Tepeaca, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Operativo en Tepeaca: aseguran gas LP robado y detienen a dos personas. La SSP refuerza la vigilancia en Puebla. Conoce más sobre esta acción.

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