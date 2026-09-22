La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer que recuperaron 27 mil 900 litros de gas licuado de petróleo (LP) en el municipio de Tepeaca.

De acuerdo con las autoridades, el hidrocarburo era transportado en dos tractocamiones tipo pipas por calles del municipio, mismas que fueron interceptadas durante operativos distintos.

Durante las intervenciones, fueron detenidos Juan ‘N’, de 50 años de edad, y Francisco ‘N’, de 24 años, quienes transportaban el combustible sin contar con la documentación requerida para acreditar su procedencia y traslado legal.

La SSP Puebla informó que también fueron aseguradas las dos unidades pesadas que estaban siendo utilizadas para el transporte del gas LP presuntamente de manera ilegal.

Por último, la dependencia refrendó su compromiso de mantener acciones de vigilancia para prevenir y combatir los delitos en materia de hidrocarburos en la entidad poblana.

Con información de N+

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