Seguridad

Catean Cinco Inmuebles Vinculados a Diversos Delitos en Tres Municipios de Puebla

De acuerdo con las autoridades, en los predios asegurados se decomisaron indicios relacionados con el robo de hidrocarburo y de vehículo.

Cinco Inmuebles Cateados Chignahuapan San Andrés Cholula San Martín Texmelucan PueblaCatean Cinco Inmuebles Relacionados con el Huachicol y Robo de Vehículo en Puebla. Foto: X @SSPGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades aseguran cinco inmuebles en Puebla vinculados a robo de hidrocarburo y vehículos. Descubre cómo operaban estas redes delictivas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Catean Cinco Inmuebles Vinculados a Diversos Delitos en Tres Municipios de Puebla