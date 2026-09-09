Catean Cinco Inmuebles Vinculados a Diversos Delitos en Tres Municipios de Puebla

Autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron cinco inmuebles presuntamente relacionados con diversas actividades ilícitas en tres municipios del estado de Puebla.

Estas intervenciones fueron resultado de las labores de vigilancia, investigación e inteligencia, que permitieron reunir elementos necesarios para que se llevaran a cabo los cateos correspondientes.

Los primeros cuatro operativos se registraron en los municipios de Chignahuapan y San Andrés Cholula, donde se localizaron propiedades vinculadas con el robo de hidrocarburo y se aseguraron cilindros de gas LP, tambos, bidones, garrafas, así como pipas.

En uno de los cateos de San Andrés Cholula fueron asegurados dos vehículos de carga, uno de la empresa Global Gas y otro de Vela Gas, ambos con placas de circulación del Estado de México, además de un tanque estacionario, 24 cilindros vacíos y 47 cilindros de 20 kilogramos llenos.

Mientras que en otro aseguraron dos unidades tipo pipa con aproximadamente 19 mil 300 litros de hidrocarburo, un tanque de gas estacionario, 24 tanques vacíos y 47 cilindros llenos con gas L.P.

La coordinación interinstitucional fortalece la seguridad en Puebla.



📍 En Chignahuapan y San Andrés Cholula, se localizaron cuatro propiedades relacionadas con el almacenamiento de hidrocarburo de procedencia ilícita y se aseguraron cilindros de gas LP, tambos, bidones,… pic.twitter.com/1H0DnO0Rcd — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 9, 2026

En el tercer cateo fueron asegurados tres mil 600 litros de gas L.P., una pipa con capacidad de cinco mil litros, una camioneta tipo pick up, 82 cilindros metálicos, dinero en efectivo y diversos objetos relacionados con el ilícito.

La inspección judicial en Chignahuapan se llevó a cabo con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes aseguraron aproximadamente siete mil 338 litros de mezcla de hidrocarburo, contenidos en diversos recipientes.

Mientras que, en San Martín Texmelucan, fue ubicado un predio presuntamente utilizado para el desmantelamiento de vehículos; al interior de este sitio se hallaron cuatro automotores que contaban con reporte de robo.

En estas acciones participaron la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones municipales.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ