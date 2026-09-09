Detienen a Pareja con Arma de Fuego en el Ejido Coronel en Ensenada, BC

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre y una mujer en el ejido Coronel Esteban Cantú, en la delegación de Maneadero, tras asegurarles una pistola calibre .45.

La intervención inició como una falta administrativa, luego de que los agentes detectaron a la pareja ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de un vehículo estacionado sobre un camino de terracería.



Al realizar la revisión correspondiente, se identificó a los ocupantes como Verónica ‘N’, de 53 años, y José Félix ‘N’, de 66, quienes confesaron haber adquirido el arma recientemente.

Ambos sospechosos, junto con el armamento decomisado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

JMR