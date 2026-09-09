Seguridad

Detienen a Pareja con Arma de Fuego en el Ejido Coronel en Ensenada, BC

Durante la intervención, agentes estatales aseguraron un arma calibre .45 a los implicados

Detienen a Pareja con Arma de Fuego en el Ejido Coronel en Ensenada, BCDetienen a Pareja con Arma de Fuego en el Ejido Coronel en Ensenada, BC | Foto: N+

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