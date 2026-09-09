Muere Familia por Intoxicación en Zapotiltic, Jalisco; Había Menores

Una familia del municipio de Zapotiltic, Jalisco, murió intoxicada después de haber inhalado monóxido de carbono al interior de su vivienda ubicada en la colonia Colinde, en la calle Vicente Suárez.

Se trata de Juan Carlos, de 37 años; Rubí Esmeralda, de 36; y sus dos hijos: Carlos Eduardo, de 17, y Gabriel Alejandro, de 12.

Aparentemente, la familia se quedó sin energía eléctrica, encendieron una planta de luz que funcionaba con gasolina, y no había ventilación.

El lugar se empezó a llenar de monóxido de carbono generado por el artefacto, lo que provocó la muerte de esta familia al quedar expuesta a respirar el gas tóxico.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a las víctimas y confirmaron su muerte. Los familiares fueron quienes identificaron los cuerpos de manera formal.