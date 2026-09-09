Seguridad

Muere Familia por Intoxicación en Zapotiltic, Jalisco; Había Menores

Por inhalar monóxido de carbono fallecieron cuatro personas al interior de una vivienda, incluyendo dos adolescentes

Familia intoxicadaUna familia murió intoxicada en Zapotiltic, Jalisco. Foto: César López

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Tragedia en Zapotiltic: una familia muere por inhalar monóxido de carbono al encender una planta de luz en su hogar. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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