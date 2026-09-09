Seguridad

Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Vivienda en Hermosillo, Sonora

El hallazgo fue realizado por una familiar cuando acudia a la casa ubicada en la colonia Puerta real, al poniente de la ciudad

Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Vivienda en Hermosillo, SonoraEncuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Vivienda en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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