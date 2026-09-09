Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Vivienda en Hermosillo, Sonora

Un hombre de 40 años de edad fue localizado sin vida en su domicilio de la colonia Puerta Real al poniente de Hermosillo, la mañana del miércoles.

El hallazgo fue hecho por una familiar quien al arribar a la vivienda salió al patio posterior, donde lo encontró suspendido de un árbol, por lo que pidió ayuda al número de emergencias 9-1-1.

Al lugar acudieron elementos policiacos quienes encontraron al hombre inconsciente, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, mismos que determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron autoridades investigadoras para las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas de la muerte.