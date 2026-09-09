Piden Atención Especial para Danna Yanina 'N' Vinculada en Caso Dafne en Altamira

Defensores de Danna Yanina “N”, quien permanece internada en el Centro de Ejecución y Sanciones de Altamira, solicitaron a las autoridades agilizar su situación, al considerar que requiere una atención especializada para superar el trauma que ha vivido.

Señalaron que aunque la joven recibe tratamiento y es atendida por especialistas, consideran que el centro penitenciario no cuenta con las condiciones ni el personal adecuado para dar seguimiento integral a su proceso.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades a actuar con mayor sensibilidad y resolver el caso con prontitud, conforme a los procedimientos establecidos en la ley, para evitar que Danna Yanina 'N' permanezca más tiempo internada en el centro penitenciario.

La situación jurídica de Dana Yanina "N" vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, podría definirse en los próximos días, luego de que concluyan los plazos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver el recurso de apelación presentado por su defensa.

De acuerdo con los abogados de Danna Yanina, se contempla el próximo 14 de septiembre como una posible fecha para la audiencia; sin embargo, la resolución podría emitirse incluso antes, dependiendo de los tiempos que establezca el Tribunal Regional de la Zona Sur.