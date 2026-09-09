Seguridad

Piden Atención Especial para Danna Yanina 'N' Vinculada en Caso Dafne en Altamira

Sus defensores solicitaron a las autoridades agilizar su situación, al considerar que requiere una atención especializada para superar el trauma que ha vivido

Piden Atención Especial para Danna Yanina 'N' Vinculada en Caso Dafne en AltamiraPiden Atención Especial para Danna Yanina 'N' Vinculada en Caso Dafne en Altamira. Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El futuro de Danna Yanina 'N' en el caso Dafne podría definirse pronto. Su defensa pide atención especializada y resolución rápida para evitar más tiempo en prisión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+