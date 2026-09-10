Tamaulipas Ocupa el Tercer Lugar Nacional en Tasa de Feminicidios

Tamaulipas ocupa el tercer lugar nacional en la tasa de feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre enero y julio de 2026, fueron registrados 25 feminicidios en el estado, lo que representa una tasa de 1.31 casos por cada 100 mil mujeres. Esta cifra supera en más del doble el promedio nacional, que se ubicó en aproximadamente 0.55.

En números absolutos, Tamaulipas compartió el tercer lugar nacional con la Ciudad de México, con 25 víctimas. Pero el municipio que concentra la mayor preocupación es Reynosa. Ahí se registraron 12 feminicidios entre enero y julio, prácticamente la mitad de todos los casos reportados en Tamaulipas.

Con esta cifra, Reynosa ocupó el segundo lugar nacional entre los municipios con más víctimas, únicamente por debajo de Culiacán, Sinaloa, que registró 34 casos.

Además, Reynosa alcanzó una tasa de 3.04 feminicidios por cada 100 mil mujeres: más del doble de la tasa estatal y casi seis veces el promedio nacional. La violencia también se extendió durante julio a municipios como Tampico, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Matamoros.

El Secretariado Ejecutivo advierte que estas cifras corresponden a carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales, por lo que representan únicamente los casos conocidos y clasificados por las autoridades.