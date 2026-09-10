Seguridad

Tamaulipas Ocupa el Tercer Lugar Nacional en Tasa de Feminicidios

El municipio que concentra la mayor preocupación es Reynosa, ahí se registraron 12 feminicidios entre enero y julio de este año

Tamaulipas Ocupa el Tercer Lugar Nacional en Tasa de FeminicidiosTamaulipas Ocupa el Tercer Lugar Nacional en Tasa de Feminicidios. Foto: N+

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Tamaulipas es el tercer estado con más feminicidios en México. Reynosa destaca con 12 casos en 7 meses, superando el promedio nacional.

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