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Prevén Lluvias en Tamaulipas: El Clima Actualizado con Óscar Sobrevilla

Se contempla lluvias en algunas regiones de Tamaulipas, aunque las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del estado.

Prevén Lluvias en Tamaulipas: El Clima Actualizado con Óscar SobrevillaPrevén Lluvias en Tamaulipas: El Clima Actualizado con Óscar Sobrevilla. Foto: N+

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El clima en Tamaulipas trae lluvias y calor: hasta 60% de probabilidad de lluvia en Ciudad Mante y temperaturas cercanas a los 40 grados en otros municipios.

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