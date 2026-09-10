Prevén Lluvias en Tamaulipas: El Clima Actualizado con Óscar Sobrevilla

El pronóstico meteorológico para los próximos días contempla lluvias en algunas regiones de Tamaulipas, aunque las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del estado.

En la zona conurbada, se espera un 40 por ciento de probabilidad de lluvia durante los próximos tres días, mientras que para el domingo y lunes aumentaría entre 60 y 70 por ciento. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 y 34 grados, con mínimas de 26 a 27 grados.

Para Ciudad Mante se pronostica alrededor de 50 por ciento de probabilidad de lluvia durante los próximos tres días y hasta 60 por ciento para el domingo y lunes. Las temperaturas máximas estarán entre los 34 y 36 grados, con mínimas de 25.

En Ciudad Victoria también se prevén lluvias de entre 40 y 50 por ciento durante los próximos cinco días, principalmente por la tarde y de manera ocasional. Se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 24.

Mientras tanto, en Matamoros y Valle Hermoso, las lluvias registradas fueron benéficas; sin embargo, la probabilidad disminuirá considerablemente a partir de este viernes. Se esperan días mayormente soleados, con máximas de 35 grados y mínimas de 27.

Para Reynosa se pronostican condiciones soleadas y temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados, con mínimas de 26 a 27 y baja probabilidad de precipitaciones.