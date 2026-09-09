Clima en Veracruz: En Estas Zonas se Prevén Lluvias, Tormentas y Rachas de Viento

Las autoridades de Protección Civvil en el estado prevén que durante los siguientes días continúen condiciones variables para lluvias en el estado de Veracruz.

Se prevé persista el potencial para lluvias, chubascos y tormentas aisladas, con los acumulados importantes principalmente en regiones montañosas y cuencas del centro y sur de la entidad, asociado a la presencia de una vaguada con eje sobre el sureste del Golfo de México y al paso de ondas tropicales por el sur y sureste del territorio nacional.

Entre los días jueves y viernes se espera que el potencial de precipitaciones tienda a disminuir de forma gradual; sin embargo, persistirán condiciones para lluvias y tormentas aisladas durante la tarde, noche y madrugada, especialmente en la región montañosa central y sur del estado de Veracruz.

Señalan que en las zonas de tormenta pueden presentarse rachas de viento, actividad eléctrica y periodos de lluvia localmente fuerte.

Para el fin de semana y principios de la próxima se prevé nuevamente un aumento gradual en el potencial de lluvias, favorecido por la persistencia de la vaguada sobre el Golfo de México y se monitora el posible acercamiento de otra onda tropical en la zona del sur del país.

Se informó que para este periodo los vientos serán del Este, Sureste y Noreste con intensidad moderada en las costas, con rachas mayores en zonas de tormenta.

Exhortaron a la población a mantenerse informados y atentos a las futuras actualizaciones del pronóstico, además a extremar precauciones ante lluvias y tormentas, debido a la posibilidad de actividad eléctrica, rachas de viento, encharcamientos e inundaciones pluviales, reducción de visibilidad, deslaves y derrumbes, así como crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida.

Estas condiciones se espera que prevalezcan de las próximas horas hasta el 15 de septiembre.