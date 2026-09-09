Pronóstico del tiempo

Clima en Veracruz: En Estas Zonas se Prevén Lluvias, Tormentas y Rachas de Viento

El panorama meteorológico incluye descargas eléctricas, ráfagas y acumulaciones capaces de provocar afectaciones urbanas y rurales

Veracruz mantendrá potencial de lluvias durante los próximos díasVeracruz mantendrá potencial de lluvias durante los próximos días. Foto: @Ceec Protección Civil

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Veracruz enfrenta lluvias intensas y tormentas hasta el 15 de septiembre. Autoridades advierten sobre riesgos de inundaciones y crecidas de ríos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+