Pronóstico del tiempo

CDMX Bajo Alerta por Tormenta y Caída de Granizo; Puntos Afectados por Fuertes Lluvias

Advierten sobre encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro

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