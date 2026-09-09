CDMX Bajo Alerta por Tormenta y Caída de Granizo; Puntos Afectados por Fuertes Lluvias

Ante el pronóstico de tormentas fuertes y posible granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina activó la Alerta Amarilla para toda la capital, un llamado a extremar precauciones mientras la ciudad se prepara para recibir el temporal.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 14:35 y las 14:20 horas de este martes.

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo, lo que puede provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Con corte a las 14:20 horas, la Alerta Amarilla se mantiene activa por fuertes lluvias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

Es tarde, se observan lluvias de intensidad moderada a fuerte en Tlalpan, así como débiles en Iztacalco y la Magdalena Contreras, además de la aproximación de una nueva zona de lluvias en Tláhuac.

Además, se observa actividad eléctrica en Cuajimalpa y Tlalpan. "Se espera que las lluvias persistan esta tarde y noche en la Ciudad de México, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo", añadieron las autoridades capitalinas.

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementó la marcha de seguridad en las líneas 2, 8 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

AMP