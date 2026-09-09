Ciclistas Denuncia Falta de Señalética en Bulevares de Mexicali, BC

Ciclistas y activistas expresaron su inconformidad ante la falta de señalización e infraestructura adecuada para la movilidad de bicicletas en las principales avenidas de Mexicali.

Eder Lindorfe, representante del Comité de Justicia Ambiental de la Frontera, denunció que las autoridades atendieron de forma incompleta las peticiones formales presentadas por la comunidad ciclista.

De acuerdo con el colectivo, la solicitud formal contemplaba el pintado de carriles desde la avenida Sánchez Taboada hasta la avenida Colón; sin embargo, los trabajos únicamente se realizaron en el tramo comprendido entre el bulevar Lázaro Cárdenas y la calzada Independencia.

JMR