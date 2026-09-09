Sociedad

Ciclistas Denuncia Falta de Señalética en Bulevares de Mexicali, BC

El colectivo afirmó que solo pintaron tramo del Blvd. Lázaro Cárdenas a Calzada Independencia, dejando fuera una ruta solicitada

Ciclistas Denuncia Falta de Señalética en Bulevares de Mexicali, BCCiclistas Denuncia Falta de Señalética en Bulevares de Mexicali, BC | Foto: N+

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