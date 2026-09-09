Grito Independencia Querétaro 2026: Artistas que se Presentarán Gratis

El próximo martes 15 de septiembre, la capital queretana celebrará el Grito de Independencia con una serie de actividades culturales y musicales gratuitas en el Centro Histórico, como parte de las Fiestas Patrias.

La cartelera contempla presentaciones en Plaza de Armas y Jardín Zenea, con espectáculos programados desde la tarde y hasta después de la ceremonia del Grito, por lo que se espera una importante concentración de familias y visitantes.

En Plaza de Armas, las actividades comenzarán a las 16:00 horas con la presentación de Miguel Patricio, con música ranchera. Posteriormente participarán Jorge Meré y el Mariachi Juvenil Chona.

A las 18:00 horas se presentará el Ballet Folclórico del Municipio de Querétaro y, a las 19:00 horas, el grupo Matisse llegará al escenario. A las 21:00 horas se tiene programada la participación de la Banda de Música del Estado.

La ceremonia del Grito de Independencia está prevista para las 23:00 horas y, alrededor de las 23:15 horas, se contempla la presentación de Alberto Águila, imitador de Juan Gabriel.

Mientras tanto, en el Jardín Zenea, la programación iniciará a las 21:00 horas con la presentación de Gerardo Urquiza, quien permanecerá en el escenario hasta las 23:00 horas.

Una vez concluida la ceremonia del Grito, se contempla como presentación estelar la participación del cantante Pedro Fernández.

Como parte de la celebración también se tiene previsto un espectáculo de drones, luces, video mapping y pirotecnia controlada.

Todas las actividades serán de acceso gratuito, por lo que se prevé una amplia asistencia durante la noche del 15 de septiembre en las plazas y espacios públicos del Centro Histórico de Querétaro.