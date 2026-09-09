Sociedad

Grito Independencia Querétaro 2026: Artistas que se Presentarán Gratis

La celebración del 15 de septiembre contará con presentaciones musicales y culturales en Plaza de Armas y Jardín Zenea

Así Será la Cartelera Musical del Grito de Independencia en QuerétaroAsí Será la Cartelera Musical del Grito de Independencia en Querétaro. Foto: N+

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La cartelera incluirá a Matisse, Pedro Fernández y otros artistas, además de espectáculos de luces, drones y pirotecnia controlada.

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