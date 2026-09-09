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¿Qué Meses Suben los Puntos de Infonavit en Mi Cuenta? Fechas Clave para un Crédito

Si deseas comprar una casa a través de un crédito Infonavit, checa en qué meses puedes consultar cuántos puntos te aumenta el Instituto, pues quizás estás cerca alcanzar el mínimo requerido

Qué meses suben los puntos Infonavit en mi cuenta 2026 fechas clave para sacar un crédito y comprar una casaLos puntos de Infonavit son la llave para poder comprar una casa en México. Foto: Facebook Infonavit

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¿Qué Meses Suben Mis Puntos Infonavit en 2026? Fechas Clave para Sacar un Crédito y Comprar una Casa