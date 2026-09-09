¿Qué Meses Suben los Puntos de Infonavit en Mi Cuenta? Fechas Clave para un Crédito

El sueño de muchas personas es el poder adquirir una vivienda propia y para todos aquellos que están cerca de lograr su cometido, te compartimos en qué meses suben los putos de Infonavit en tu cuenta personal en 2026, así vas a saber las fechas en que aumenta tu acumulado y lo que te faltan para poder sacar el crédito hipotecario que te ayuda a comprar una casa en México.

Los derechohabientes constantemente ingresan a la página 'Mi Cuenta Infonavit' para consultar distintas cosas, como el saldo de su crédito, los requisitos para obtener el préstamo máximo, que es de 2.9 millones de pesos, entre otras cosas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Grietas Afectan desde Hace Años a Viviendas de Infonavit en Matamoros, Tamaulipas

Los puntos Infonavit se actualizan cada dos meses y coinciden con el cierre de los pagos correspondientes a las aportaciones patronales realizadas cada bimestre. Tu monto acumulado se recalcula después de cada uno de los siguientes periodos:

Enero - Febrero.

Marzo - Abril.

Mayo - Junio.

Julio - Agosto.

Septiembre - Octubre.

Noviembre - Diciembre.

Como tal no existe un día exacto en el que los derechohabientes pueden ver reflejado el aumento de sus puntos, pero es importante empezar a checar sus nuevos montos a partir de estas fechas:

Durante marzo se refleja lo del bimestres de enero - febrero.

En mayo se refleja lo de marzo - abril.

En julio se ve reflejado lo de mayo - junio.

Durante el mes de septiembre se refleja lo de julio - agosto.

En noviembre se refleja lo de septiembre - octubre.

En enero se refleja lo de noviembre - diciembre.

Los factores que determinan el aumento de tus puntos en Mi Infonavit son las aportaciones continuas, que llegan cada bimestre que trabajas de forma ininterrumpida.

Un aumento de salario reportado ante el IMSS también ayuda en que aumenten tus puntos. Y las aportaciones que realices en una subcuenta de vivienda ayudarán a que logres tu cometido más rápido.

Recuerda que para sacar el crédito hipotecario tradicional del Infonavit, se deben acumular 1080 puntos. También existe el Modelo T100, que te permite obtener una de las viviendas del Bienestar con solo 100 puntos, pero esto solo aplica para hombres y mujeres que cumplen con varios requisitos indispensables.

AO