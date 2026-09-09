Política

Ronald Johnson Confirma la Entrega de Más de 350 Fugitivos de EUA a México

El embajador detalló que, entre los delincuentes, algunos cuentan en su historial con delitos graves

El Embajador Ronald JohnsonEl Embajador Ronald Johnson destacó que más de 350 fugitivos fueron entregados a México. Foto: X @USAmbMex

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EUA ha entregado a México a más de 350 criminales buscados por delitos graves. La cooperación bilateral asegura que los criminales enfrenten la justicia.

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