Ronald Johnson Confirma la Entrega de Más de 350 Fugitivos de EUA a México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en 2025, su país ha entregado a México a más de 350 fugitivos buscados por la justicia.

A través de una publicación en su cuenta de X, Johnson señaló que varios de ellos están acusados de delitos graves.

De acuerdo con el embajador, los delitos por los que son requeridos incluyen homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, violación, abuso de menores, robo y pertenencia a organizaciones 'narcoterroristas'.

Más de 350 fugitivos entregados a México, y la cifra sigue aumentando. Desde el inicio de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump en 2025, los Estados Unidos han entregado a fugitivos buscados en México por delitos graves, incluidos homicidio, tráfico de personas, tráfico de… pic.twitter.com/xd1JnnzK5A — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 9, 2026

El diplomático estadounidense afirmó que la cifra de fugitivos entregados a México continúa aumentando como resultado de la cooperación entre ambos países.

La publicación fue acompañada por el mensaje de que la cooperación bilateral da resultados y, de acuerdo con el embajador, reafirma que los criminales rendirán cuentas ante la justicia y no tendrán dónde esconderse.

Información N+

PT