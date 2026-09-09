Sociedad

Vinculan a Proceso a Presuntos Multihomicidas del Tecladista de Camilo Séptimo y su Familia

El niño sobreviviente le dijo a su abuela que reconoció a Diego Sebastián, pero no ha rendido declaración formal

Vinculan a Proceso a Presuntos Multihomicidas del Tecladista de Camilo Séptimo y su FamiliaFoto: Cuartoscuro / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+