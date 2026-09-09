Ciencia y Tecnología

OpenAI Asegura Haber Resuelto Uno de los 'Problemas del Milenio' de Matemáticas

Un sistema de 10 mil agentes de inteligencia artificial halló la solución a las ecuaciones de Navier-Stokes tras 88 horas de análisis continuo

OpenAILa compañía describió la solución como un vórtice que gira, se contrae y se alarga progresivamente. Foto: Reuters

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OpenAI afirma haber resuelto el problema de Navier-Stokes, uno de los 'Problemas del Milenio', con IA en 88 horas.

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