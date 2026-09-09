OpenAI Asegura Haber Resuelto Uno de los 'Problemas del Milenio' de Matemáticas

OpenAI afirmó haber encontrado una solución al problema de Navier-Stokes, uno de los siete 'Problemas del Milenio', mediante un sistema interno de inteligencia artificial que trabajó durante aproximadamente 88 horas.

La compañía informó que el resultado fue obtenido por un grupo de agentes de IA coordinados para trabajar en el problema matemático, relacionado con el comportamiento de los fluidos en tres dimensiones.

De acuerdo con OpenAI, los agentes produjeron una prueba analítica y una formalización en Lean que sostiene que la dinámica de las ecuaciones de Navier-Stokes puede desarrollar una singularidad en un tiempo finito. La compañía describió la solución como un vórtice que gira, se contrae y se alarga progresivamente.

We’re sharing a solution to the Navier-Stokes Millennium Prize Problem, one of the deepest problems at the frontier of mathematics.



The proof was produced by a group of agents, using an OpenAI next-generation model significantly more capable than GPT-6 Astra.



The problem… pic.twitter.com/8zol3BPTL4 — OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

El problema de Navier-Stokes forma parte de los siete 'Problemas del Milenio' establecidos por el Clay Mathematics Institute. El planteamiento busca determinar, entre otras cuestiones, si las soluciones de estas ecuaciones existen y permanecen suaves o pueden presentar una ruptura.

Aunque OpenAI presentó el resultado como un avance en matemáticas, la solución todavía no representa oficialmente la resolución del 'Problema del Milenio'.

Las reglas del Clay Mathematics Institute establecen que una propuesta debe ser publicada en un medio que cumpla determinados requisitos, transcurrir al menos dos años desde su publicación y recibir aceptación general de la comunidad matemática antes de que pueda ser considerada para el premio.

El instituto mantiene actualmente a Navier-Stokes entre los 'Problemas del Milenio' no resueltos. El único de los siete que figura como solucionado es la conjetura de Poincaré, resuelta por Grigori Perelman.

OpenAI señaló que su trabajo se realizó con un modelo interno que todavía no había sido lanzado públicamente. Según la compañía, los agentes llegaron a la resolución el 5 de septiembre, unas 88 horas después de comenzar el trabajo, mientras que la formalización y verificación en Lean requirió otras 17 horas.

La empresa también indicó que, durante el proceso, sus agentes enviaron millones de mensajes y utilizaron una cantidad considerable de tokens para explorar distintas aproximaciones al problema.

Cada uno de los siete 'Problemas del Milenio' cuenta con un premio de un millón de dólares. El Clay Mathematics Institute estableció un fondo de siete millones de dólares, dividido entre los siete desafíos.

Por ahora, el anuncio de OpenAI representa una propuesta de solución que deberá superar el proceso de revisión y aceptación establecido para determinar si efectivamente resuelve uno de los problemas matemáticos más importantes planteados por el instituto.