Yuridia Recorrerá Estados Unidos con su Gira 'Las Cartas sobre la Mesa'

Después de convertirse en la primera artista mexicana en hacer sold out en dos fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México, Yuridia está lista para emprender una gira por Estados Unidos.

El recorrido por suelo estadounidense, con la gira Las Cartas Sobre la Mesa, iniciará el 4 de febrero de 2027 en el Paramount Theatre de Seattle y se extenderá hasta el 28 de marzo, en Washington DC.

Yuridia sumará 18 conciertos en ciudades como Las Vegas, Houston, Dallas, Chicago y Nueva York.

Las preventas de los shows comenzarán el 8 de septiembre, mientras que la venta general arrancará el 11 de septiembre a las 10:00 am.

La artista, originaria de Sonora, que actualmente radica en Arizona con su familia, ha contado que lo que más le gusta de sus giras por Estados Unidos es viajar en autobús junto a sus músicos y bailarines, además de llevar a sus hijos y esposo a conocer diferentes ciudades.

Esta nueva gira llega después del éxito de su anterior Sin Lorrar Tour, con el que Yuridia visitó más de 80 ciudades entre México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, entre 2024 y 2025.