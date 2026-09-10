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Yuridia Recorrerá Estados Unidos con su Gira 'Las Cartas sobre la Mesa'

Después de hacer historia con dos sold outs en el Estadio GNP de Ciudad de México, Yuridia se presentará en 18 fechas por varias ciudades de Estados Unidos

yuridia-conciertos-estados-unidos-fechas-2027Foto: Cuartoscuro

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Yuridia, la primera mexicana en llenar el Estadio GNP, recorrerá EE.UU. con 18 conciertos. Viaja con su familia y músicos. Venta general el 11 de septiembre.

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