Las Spice Girls Reviven Rumores de Reencuentro con un Video Sorpresa

Las Spice Girls revivieron los rumores de un posible regreso a los escenarios (o de nueva música) con un video misterioso que publicaron en sus redes y que sorprendió a sus fans.

La cuenta oficial de la banda publicó un breve video con un mensaje que anticipa un anuncio para este jueves 10 de septiembre. De fondo utilizó su canción más famosa: "Wannabe".

Lo que más emocionó a los seguidores de la banda de pop británica es que el clip está grabado en las mismas escaleras del hotel donde se rodó el videoclip de "Wannabe" en 1996.

En el video nuevo aparece un periódico que dice: "¿Eres fan de las Spice Girls y sabes bailar y cantar? ¿Eres un superfan, coleccionista, melómano?"

El periódico en cuestión es The Stage, el mismo medio donde en 1994 se publicó el anuncio que buscaba integrantes para una nueva girlband y que terminó por dar origen a Spice Girls.

El mensaje también señala que para la revelación de mañana "no se necesita partitura, pero sí un reproductor de CD o vinilos".

Esta sorpresa podría estar relacionada con el aniversario de "Wannabe", que cumple 30 años en 2026.

Las Spice Girls son uno de los grupos femeninos más exitosos de la historia reciente, con nueve números uno en el Reino Unido y más de 100 millones de discos vendidos.

Las Spice Girls (sin Victoria) hicieron su última gira en 2019 con 13 conciertos en Europa. Victoria, por su parte, no pisa un escenario como parte de la agrupación desde 2012, cuando todas se reunieron para actuar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.