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Las Spice Girls Reviven Rumores de Reencuentro con un Video Sorpresa

Un misterioso video con varias pistas tiene a los fans de las Spice Girls especulando sobre una reunión o nueva música. Estos son los detalles.

spice-girls-video-sorpresa-2026-posible-reencuentroLas Spice Girls no se reúnen completamente desde 2012. Foto: Getty Images

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Las Spice Girls publican un video con pistas sobre un posible reencuentro. ¿Será por el aniversario de 'Wannabe'? Conoce más sobre esta sorpresa.

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