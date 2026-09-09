Accidentes

Tráiler Derriba un Poste y Provoca Evacuación de Alumnos en Universidad de Puebla

Las clases fueron canceladas en la institución privada para prevenir riesgos y por la falta de energía eléctrica en el Barrio de Santiago.

Poste derribado en inmediaciones de la UPAEP en Puebla.Poste derribado en el Barrio de Santiago de Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Evacuación y clases canceladas en universidad de Puebla tras accidente con tráiler que derribó un poste. Vecinos fueron afectados por el apagón.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+