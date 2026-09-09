Tráiler Derriba un Poste y Provoca Evacuación de Alumnos en Universidad de Puebla

Un tráiler derribó un poste en inmediaciones de una universidad privada ubicada entre las calles 17 Sur y 11 Poniente, del Barrio de Santiago en la ciudad de Puebla, provocando un fuerte estruendo y un apagón que alcanzó varias calles a la redonda.

Emiliano Murúa, estudiante de la institución, contó para N+ que los alumnos tuvieron que ser evacuados tras este accidente por lo que las clases quedaron canceladas.

Además, uno de sus compañeros se encontraba al interior de su vehículo cuando la unidad pesada se llevó el poste de electricidad, esto mencionó: "Yo llegué justo cuando ya estaban dando la evacuación de todos los alumnos, pero tengo un compañero(...) lo que me cuenta él es que estaba adentro de su vehículo cuando justo escuchó el estruendo donde arrastró el poste que está ahí ya a punto de colapsar y el otro poste que hay detrás".

El incidente cortó la energía eléctrica en todo el edificio de la universidad por lo que las clases de este miércoles 9 de septiembre se tuvieron que cancelar y los alumnos regresaron a casa para evitar un riesgo mayor.

Las autoridades acordonaron el paso en la 11 Poniente para prevenir un accidente mayor en caso de que el poste llegara a colapsar por completo antes de que fuera retirado por los especialistas.

Vecinos y comerciantes del Barrio de Santiago también sufrieron las consecuencias por la falta de luz, por lo que elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribaron al punto.

Personal de dicha dependencia labora para restablecer el servicio y retirar el poste con apoyo de unidades especiales. Cabe destacar que el conductor del tráiler permaneció en la zona para que las autoridades mediante las diligencias pertinentes finquen o deslinden responsabilidades.

Este accidente no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales, los cuales deberán ser pagados conforme lo estipulan las autoridades.

Con información de Sarai Mancilla.

MCS