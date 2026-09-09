Tren Embiste y Arrastra un Taxi en Cruce Ferroviario de Veracruz

En Tejería, en el cruce de vía se registró un accidente donde el tren embistió y destrozó a un taxi que circulaba por esta zona. Se trata del vehículo de servicio público con número económico 9160.

El reporte de hechos la unidad indicó que el vehículo fue impactado por la unidad ferroviaria cuando intento cruzar la vía. El vehículo de trasporte público resultó con severos daños en la parte delantera y del cofre.

Según datos recabados el conductor del taxi resulto prácticamente ileso a pesar de lo aparatoso de accidente. Solo golpes leves y la crisis derivada del fuerte impacto por la pesada unidad.

Los hechos ocurrieron cuando el vehículo automotor ingresaba a la zona del fraccionamiento ‘Palma Real’, el cual se encuentra asentado al pon mente d ella ciudad y puerto de Veracruz en la localidad de Tejería.

Al punto se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos municipales, además de paramédicos quienes brindaron atención médica al conductor de la unidad de transporte público en su modalidad de taxi.

En la zona no se reportó afectación mayor a la circulación, solo el cierre parcial a la vía de comunicación cuando se efectuaron las tareas para retirar la unidad siniestrada.