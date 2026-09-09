Accidentes

Tren Embiste y Arrastra un Taxi en Cruce Ferroviario de Veracruz

La colisión ocurrió cuando el automóvil ingresaba hacia el conjunto habitacional Palma Real, en la zona poniente porteña

Taxi queda severamente dañado tras ser arrollado por tren en VeracruzTaxi queda severamente dañado tras ser arrollado por tren en Veracruz. Foto: N+

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Un taxi fue destrozado por un tren en la localidad de Tejería. A pesar del fuerte impacto el conductor solo sufrió de crisis nerviosa y golpes leves.

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