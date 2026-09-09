Conductor de Tráiler Choca Contra Dos Carros en la Carretera de Irapuato a Abasolo, Guanajuato

Un fuerte accidente vehicular se registró la mañana del miércoles en el tramo carretero de Irapuato a Abasolo, en Guanajuato, donde el conductor de un camión chocó contra dos autos. Reportan al menos a dos lesionados

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 10 de la mañana, cuando se reportó a los números de emergencia sobre un accidente, a unos 500 metros donde se realizaba una manifestación de campesinos.

En el lugar de los hechos, se informó que un tráiler, había impactado a dos coches que se encontraban delante de él, lo que provocó que colisionara y la pesada unidad, terminara a un costado de la carretera.

Asimismo, se informó que el conductor del camión se había quedado al parecer dormido, lo que hizo inevitable el choque, donde hasta el momento se reportan dos personas lesionadas por parte de los otros vehículos afectados.

Tras el percance, los tres carriles de esta carretera se vieron afectados, por lo que decenas de automovilistas parron su marcha por más de una hora, en lo que elementos de Seguridad y paramédicos llegaron al lugar.