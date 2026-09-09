Accidentes

Conductor de Tráiler Choca Contra Dos Carros en la Carretera de Irapuato a Abasolo, Guanajuato

Aparentemente el conductor de la pesada unidad se quedó dormido. Reportan dos lesionados.

El tráfico se vio afectado por más de una hora.Foto: N+

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