Tráiler Destrozado y Cierre Parcial tras Volcadura en la Autopista México-Puebla

Un tráiler sufrió una volcadura cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla a la altura del km 62, el accidente dejó severos daños materiales en la unidad y cierre parcial en la vialidad pasando la zona de Llano Grande.

El operador del tractocamión perdió el control al volante al llegar a una de las curvas con dirección a Puebla, al seguirse derecho terminó impactándose contra la valla metálica del lado derecho, sin afectar el muro de contención central.

La caja del tráiler terminó totalmente fuera del camino, mientras que la mercancía que transportaba quedó regada sobre el pavimento. En tanto, la cabina quedó destrozada y atravesada por la valla metálica.

Derivado al hecho, cuerpos de emergencias fueron notificados para auxiliar al operador afectado, de quien hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribaron para abanderar la zona y realizar la reducción de carriles correspondiente antes de llegar a Río Frío, mientras se llevan acabo las diligencias para mitigar riesgos.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 62, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 9, 2026

Se reporta tráfico intenso en la autopista México-Puebla con dirección a la capital poblana o a San Martín Texmelucan, por lo que autoridades viales exhortan a los conductores a extremar precauciones y considerar el tiempo para la llegada a sus destinos.

Se espera que una vez que el tractocamión sea retirado con el apoyo de una grúa, y se realicen las labores de limpieza, la vialidad sea reabierta para no afectar el tráfico más tiempo.

Con información de N+

MCS