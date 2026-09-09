Accidentes

Tráiler Destrozado y Cierre Parcial tras Volcadura en la Autopista México-Puebla

Reportan tráfico lento derivado al accidente ocurrido a la altura del kilómetro 62 con dirección a la capital poblana.

Cierre parcial en la autopista México-Puebla por volcadura de tráiler.Cierre parcial en la autopista México-Puebla por accidente. Foto: Facebook Noticias Río Frío de Juárez

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Accidente de tráiler deja severos daños materiales y afectación en la circulación con dirección a Puebla.

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