Ashley St. Clair, Rechazó $40 Millones de su Ex, Elon Musk, Solo para Poder Hablar de Él

Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk, reveló que el empresario le ofreció 40 millones de dólares a cambio de su silencio, y que rechazó la oferta para poder participar en el documental Musk, del cineasta Alex Gibney.

La expareja de Musk, el hombre más rico del mundo, compartió la anécdota durante la conferencia de prensa de la película en el Festival de Cine de Venecia.

También explicó que enfrentarse a una cifra tan grande la llevó a cuestionarse el valor de su propia voz.

St. Clair explicó que aceptar el dinero habría significado anteponer la comodidad material a la posibilidad de contar su verdad y que quiso dejarles a sus hijos el ejemplo de que la honestidad no tiene precio.

El momento más comentado de la presentación de esta película llegó cuando St. Claire declaró que Musk le dijo que necesitaban tener una gran cantidad de hijos antes del eventual estallido de una guerra civil.

“Necesitamos tener una legión de hijos antes de la Guerra Civil”, dijo textualmente el millonario según palabras de su expareja.

Musk reaccionó públicamente al estreno del documental, lo criticó y calificó a su expareja como "malvada", además de negar la presunta oferta económica de la que habló St. Clair.