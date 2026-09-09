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Ashley St. Clair, Rechazó $40 Millones de su Ex, Elon Musk, Solo para Poder Hablar de Él

St. Clair también contó que Musk le pidió tener "una legión de hijos" antes de una eventual guerra civil, en el marco del estreno del documental 'Musk' en Venecia.

ashley-st-clair-expareja-elon-musk-rechazo-40-millones-dolares-a-cambio-silencio-documentalAshley St. Clair durante la presentación del documental 'Musk' en Venecia. Foto: Getty Images

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En Venecia, Ashley St. Clair revela que Musk le ofreció $40M por su silencio. Ella eligió la honestidad y contar su verdad.

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