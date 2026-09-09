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Grito de Independencia 2026: Grupos y Artistas que Darán Conciertos Gratis en CDMX

Las 16 alcaldías prepararon diversas actividades para celebrar las fiestas patrias en la ciudad

Miles de personas se reúnen en plazas públicas para celebrar las fiestas patriasFoto: Cuartoscuro

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