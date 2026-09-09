Grito de Independencia 2026: Grupos y Artistas que Darán Conciertos Gratis en CDMX

Los antojitos y la música no pueden faltar en las celebraciones patrias, por lo que en las alcaldías de la Ciudad de México, ya se alistan presentaciones especiales donde personas de todas las edades podrán disfrutar al máximo el orgullo de ser mexicanos.

Las banderas e iluminación tricolor ya adornan las principales plazas y edificios de las demarcaciones para conmemorar el 216° aniversario del Grito de Independencia. En esta ocasión, se tienen contempladas diversas actividades, sin embargo, destacan las relacionadas con los conciertos gratuitos.

Este año figuran artistas y agrupaciones de diversos géneros musicales, no obstante, figuran personalidades importantes para el regional mexicano.

Si planeas acudir a alguna de estas presentaciones el martes 15 de septiembre, es importante llegar antes de la hora señalada en cada alcaldía. Lo anterior, porque al tratarse de eventos masivos no hay lugares o butacas reservados; por lo tanto, te puede tocar muy lejos del escenario.

Además, tienes que considerar que, al acudir en compañía de menores de edad, adultos mayores o personas con movilidad limitada, debes poner especial atención a su cuidado y establecer un punto de encuentro en caso de que alguien se extravíe.

Los organizadores de cada alcaldía te indicarán el reglamento interno con la finalidad de preservar el orden y la seguridad durante el festejo. Los conciertos por el Grito de Independencia 2026 en CDMX son gratuitos y no necesitas hacer ningún registro para acudir.

En el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, los conciertos comenzarán a partir de las 12:00 horas. En la explanada de la alcaldía se presentarán los 90's Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín), así como La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.

La salsa se hará presente con la actuación especial de Jerry Rivera y Maelo Ruiz, en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco. Las presentaciones estelares serán a las 18:30 y 23:00 horas.

En la Benito Juárez, el cantante y compositor mexicano Aleks Syntek deleitará al público con canciones como "Duele el amor" o "Sexo, pudor y lágrimas". Las actividades comenzarán a las 18:00 horas.

Además del Zócalo, en la alcaldía Cuauhtémoc también habrá presentaciones especiales en la explanada de la demarcación ubicada en Buenavista. En este espacio se presentarán Luis Ángel “El Flaco”, Matute y NG5.

La Sonora Santanera, Luis R Conriquez y Maldita Vecindad, serán los principales artistas invitados para el festejo en la alcaldía Gustavo A. Madero. La cita es en la explanada de la demarcación a las 18:00 horas.

En la zona oriente de la ciudad, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Adolescentes Orquesta y Juanma brindarán un concierto especial en la explanada de la alcaldía Iztacalco. Las presentaciones comenzarán a las 16:00 horas.

Mientras que en Iztapalapa, Jorge Carmona, la Sonora Altepexana, Grupo Aroma y la presentación estelar de Pancho Barraza, pondrán a bailar a todos los asistentes a la explanada del Jardín Cuitláhuac.

Al sur de la CDMX, en la explanada de San Bernabé Ocotepec, la alcaldía Magdalena Contreras tiene preparado un concierto especial con Madeiras, los reyes de la cumbia, Benjamín Guerrero Jr. y sus Cadetes, así como Los Capitanes de la Banda; el espectáculo iniciará a las 15:00 horas.

Si estás en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, toma en cuenta que a las 19:00 horas comenzarán los conciertos por las fiestas patrias. Los embajadores de la Cumbia Dinamita, Los Yaguarú y Paty Cantú, pondrán a bailar y cantar a todos los asistentes.

En Tláhuac, el cartel por el Grito de Independencia 2026, está conformado por Flores de México, un tributo a la Sonora Dinamita, Edgar Jiménez y su Mariachi, así como la participación estelar de Vagón Chicano. En esta demarcación habrá espectáculo de fuegos artificiales y drones.

La agrupación Calibre 50 y El Mimoso, exintegrante de El Recodo, se encargarán de poner todo el ambiente en la explanada de la alcaldía Tlalpan a las 19:00 horas.

En Xochimilco, las personas tendrán la oportunidad de bailar al ritmo de banda con Los Mismos Reyes, cantar mariachi con Lorenzo Negrete y finalmente, unirse al slam con el poder del ska de El Gran Silencio. La cita es en la explanada de la demarcación a partir de las 19:00 horas.

EPP