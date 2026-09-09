¿Qué Mujeres Están en el Alumbrado del Zócalo CDMX de la Independencia 2026?

Se encendieron las luces en el Zócalo CDMX, que está dedicado a las Heroínas de la Independencia, y acá te decimos qué mujeres están en el alumbrado patrio 2026 y por qué se les aparecen en la iluminación de este año.

Como ya es una tradición en la época más especial del año, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, realizó el encendido de luces por el 216 aniversario de la Independencia de México, con el cual se busca homenajear otra parte de la historia.

"Honrar a nuestras Madres de la Patria en la plaza más importante del país es reconocer la huella imborrable de todas las mujeres que han levantado y sostienen a México día con día. Que este brillo sea un recordatorio de que la historia nacional también se escribe en femenino", escribió en sus redes sociales.

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En el alumbrado del Zócalo CDMX por las Fiestas Patrias aparecen las Heroínas de la Independencia, que son Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia 'La Güera' Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.

El encendido de luces se realizó en el aniversario del natalicio de Josefa Ortiz Téllez-Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora, quien tuvo un papel elemental en el inicio de la lucha, ya que alertó a los líderes insurgentes sobre el descubrimiento de la conspiración independentista, lo que aceleró el levantamiento y dio inicio al movimiento armado.

Por su parte, Leona Vicario se unió a la insurgencia, creó un código secreto para mandar mensajes cifrados, financió periódicos que defendían la libertad y la participación de las mujeres, y ayudó económicamente a familias de insurgentes perseguidos.

María Ignacia 'La Güera' Rodríguez, imagen que se encuentra en el Edificio Joyero, apoyó la Independencia de México usando su fortuna, su casa y sus contactos en la alta sociedad para impulsar la causa insurgente y ayudar a consumar el movimiento de Agustín de Iturbide.

Gertrudis Bocanegra, cuya figura está en el Edificio Mercaderes, apoyó y fue partícipe del movimiento insurgente revolucionario hasta que la descubrieron, arrestaron y sentenciaron a muerte. Pese a haber sufrido innumerables interrogatorios y torturas para delatar a sus compañeros, ella nunca dio información acerca de las fuerzas independentistas.

PPP