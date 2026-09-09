Sociedad

¿Qué Mujeres Están en el Alumbrado del Zócalo CDMX de la Independencia 2026?

Conoce quiénes son las Heroínas de la Independencia, a las que se les dedicó el alumbrado del Zócalo por las Fiestas Patrias 2026

Conoce Quiénes Son las Mujeres de la Independencia que Están en el Alumbrado Patrio del Zócalo CDMX 2026Leona Vicario es una de las mujeres que aparece en el alumbrado del Zócalo. Foto: Clara Brugada

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