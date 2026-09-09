Sociedad

Los Tigrillos Estarán en Tampico, Tamaulipas por Grito de Independencia 2026

Los festejos se realizarán en la Plaza de Armas, donde los asistentes podrán disfrutar de la presentación del Grupo Los Tigrillos

Los Tigrillos Estarán en Tampico, Tamaulipas por Grito de Independencia 2026Los Tigrillos Estarán en Tampico, Tamaulipas por Grito de Independencia 2026. Foto: Los Tigrillos Oficial

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La Plaza de Armas de Tampico será el escenario del Grito de Independencia 2026 con Los Tigrillos. Únete a la fiesta este 15 de septiembre y vive la tradición.

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