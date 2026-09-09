Los Tigrillos Estarán en Tampico, Tamaulipas por Grito de Independencia 2026

Tampico se prepara para celebrar este 15 de septiembre el orgullo de ser mexicanos con una noche llena de música, tradición y fiesta.

Los festejos se realizarán en la Plaza de Armas, donde los asistentes podrán disfrutar de la presentación del Grupo Los Tigrillos, como parte de la celebración por el Grito de Independencia.

La invitación está abierta a las familias de Tampico y visitantes para disfrutar juntos de esta tradicional celebración mexicana.

Por otra parte, la ciudad de Reynosa se prepara para celebrar el 216 Aniversario del Inicio de la Lucha por la Independencia de México con una gran fiesta mexicana que reunirá a familias y visitantes en la Plaza Principal.

Los festejos se llevarán a cabo el próximo 15 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde, con una noche llena de tradición, música y celebración.