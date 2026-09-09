Seguridad

Sujetos Armados Atacan a Balazos a un Hombre en Ciudad Juárez

Tras el ataque, el hombre presentó una lesión en el pecho, por lo que fue trasladado a un hospital.

El ataque dejó a un hombre herido en el pechoEl ataque dejó a un hombre herido en el pecho. Foto: N+

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Un hombre herido en el pecho tras recibir varios disparos. Autoridades investigan el incidente.

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