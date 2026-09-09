Sujetos Armados Atacan a Balazos a un Hombre en Ciudad Juárez

La tarde de este miércoles, un hombre fue herido por disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Puerto Vallarta y Zimapán, de la colonia Plutarco Elías Calles Ampliación, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, fue un vecino del sector quien reportó al número de emergencias 911 que sujetos armados le habían disparado en al menos tres ocasiones a un hombre en el cruce mencionado.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y encontraron a la víctima herida por arma de fuego, por lo que, junto al Ejército Nacional, procedieron a resguardar el área.

Asimismo, se solicitó la presencia de paramédicos de Rescate, quienes arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios al hombre, quien resultó con lesiones en el pecho, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar y realizaron las primeras investigaciones, así como el levantamiento de evidencias para determinar qué fue lo que ocurrió con este ataque armado.

Hasta el momento no se ha emitido más información respecto a lo ocurrido. Únicamente se informó que varios sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones al hombre y huyeron del lugar, por lo que se espera que, una vez que concluyan las investigaciones, se brinden más detalles.