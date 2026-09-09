¿Qué Es Cobranza Ilegítima? Mujer Sufrió Este Delito por Pedir 1,000 Pesos Prestados

Una mujer pidió 1,000 pesos prestados y pese a que el saldo fue liquidado, continuaron exigiendo dinero por los supuestos intereses que generó el préstamo.

La cantidad que le reclamaban era cada vez más elevada, hasta llegar a cobrarle 50 mil pesos y ante su negativa de pagar la extorsión le hicieron disparos a su vehículo y huyeron.

Este delito se conoce como Cobranza Ilegítima y está tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México (CDMX), por lo que en N+ te decimos qué es y cómo se castiga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Dos Extorsionadores en Azcapotzalco, CDMX

De acuerdo con el artículo 209 BIS del Código Penal de Ciudad de México sobre los Delitos contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Inviolabilidad del Domicilio, la cobranza ilegítima es un delito que consiste en intimidar u hostigar a una persona para requerir el pago de una deuda, ya sea al propio deudor o a otro individuo que haya quedado como su aval.

Según lo estipulado en la ley de la CDMX, este crimen se castiga con seis a dos años de prisión, así como una multa que va de los 150 a 300 días de salario mínimo (es decir, entre 47,256 y 94,512 pesos). Además, las sanciones que correspondan en dado caso de que se hayan utilizado documentación, sellos falsos o se hayan usurpado funciones públicas o de profesión.

Tanto el hombre como la mujer que cometieron el delito de Cobranza Ilegítima a la víctima fueron detenidos en la colonia San Pedro Xalpa, de la alcaldía Azcapotzalco.

Tal como N+ informó, el sujeto cuenta con dos ingresos al Sistema penitenciario de la Ciudad de México, el primero en 2019 por el delito de robo agravado y en 2025 por delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México hicieron un llamado a las personas que se encuentren en una situación similar a denunciar a través del 089, o al 55 5036 3301, o pidiendo ayuda a su policía más cercano.