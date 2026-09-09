Seguridad

¿Qué Es Cobranza Ilegítima? Mujer Sufrió Este Delito por Pedir 1,000 Pesos Prestados

Un hombre y una mujer fueron detenidos por extorsionar a una mujer a quien le hicieron un préstamo en la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco

Hombres detenidos por SSC.Dos personas fueron detenidas en CDMX por el delito de Cobranza Ilegítima, pero ¿qué es y cómo se castiga? Te aclaramos qué dice el Código Penal de CDMX. Foto Ilustrativa Cuartoscuro.

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