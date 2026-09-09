Seguridad

Mujer Pidió Mil Pesos en Préstamo y le Cobraban 50 Mil: Caso de Cobranza Ilegítima en CDMX

A la pareja capturada se le aseguró un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, así como dos teléfonos celulares, uno de ellos de alta gama

Detenidos por cobranza Ilegítima en CDMXDetenidos por cobranza Ilegítima en CDMX. Foto: X @PabloVazC

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Detenidos en Azcapotzalco por extorsionar a mujer: pidieron 50 mil tras préstamo de mil pesos. Arma y celulares incautados. Conoce los detalles.

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