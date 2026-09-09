Mujer Pidió Mil Pesos en Préstamo y le Cobraban 50 Mil: Caso de Cobranza Ilegítima en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a un hombre y a una mujer señalados como posibles responsables de cobrar de manera ilegítima efectivo a una ciudadana, intimidándola para obtener el pago.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que los detenidos, identificados como Graciela 'N' y Luis 'N', exigían 50 mil pesos a la víctima para no hacerle daño, alegando intereses desproporcionados sobre el préstamo.

Cabe mencionar que el sujeto detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el primero en 2019 por el delito de Robo agravado y en 2025 por delitos contra la salud.

Mediante un comunicado, se detalló que los oficiales realizaban recorridos preventivos en la colonia San Pedro Xalpa, cuando fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente de una emergencia por disparos en el cruce de las calles Leopoldo Blackaller y Adolfo López Mateos, por lo que se aproximaron al lugar.

Al llegar al sitio, se entrevistaron con la víctima de 36 años de edad, quien informó que, momentos antes, dos personas a las que les solicitó un préstamo de mil pesos y realizó el pago, le exigían una cantidad superior a cambio de no causarle daño, por lo que al negarse a darles el efectivo, realizaron disparos y huyeron a bordo de un vehículo color negro.

#Importante | Policías de la @SSC_CDMX aseguraron un arma de fuego y detuvieron en @AzcapotzalcoMX a Graciela “N” y Luis “N”, señalados como probables responsables del delito de cobranza ilegítima contra una ciudadana a quien exigieron 50 mil pesos a cambio de no causarle daño.… pic.twitter.com/YdSiq8bbbS — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 9, 2026

Calles adelante, los policías interceptaron el automóvil y procedieron a realizar una revisión preventiva a los tripulantes de la unidad, asegurándoles: un arma de fuego corta con cargador y tres cartuchos útiles, así como dos teléfonos celulares, uno de ellos de alta gama.

Por lo anterior, los policías detuvieron a los probables responsables de 26 y 34 años de edad, y junto con el vehículo y los objetos asegurados, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Con información de N+