Explosión de Coche Bomba Dañó Templo Histórico de Ojocaliente, Zacatecas

La explosión del carro bomba utilizado en el ataque contra la Dirección de Seguridad Pública de Ojocaliente, Zacatecas, no sólo causó afectaciones en instalaciones y viviendas cercanas, sino que también dejó daños en uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad: el Templo de Nuestra Señora de los Milagros.

De acuerdo con los primeros reportes, la onda expansiva alcanzó parte de la estructura del recinto religioso y provocó la ruptura de varios vitrales que forman parte de su patrimonio artístico e histórico.

Entre los más afectados se encuentran aquellos que recrean la leyenda del traslado de la imagen de la Virgen de los Milagros desde Villa de Ramos, San Luis Potosí, hasta Ojocaliente, Zacatecas, una narración profundamente arraigada en la identidad de la comunidad.

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Además de los vitrales, también resultó dañado el vidrio de una ventana del templo. Autoridades eclesiásticas ya realizan una evaluación para determinar el alcance de los daños y las acciones necesarias para su restauración.