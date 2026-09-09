Seguridad

Explosión de Coche Bomba Dañó Templo Histórico de Ojocaliente, Zacatecas

El ataque dejó dos casas en escombros y muchas más dañadas; las víctimas esperan ser ayudadas

Templo de Nuestra Señora de los MilagrosHay daños en los vitrales del templo de Nuestra Señora de los Milagros. Foto: FB Parroquia Nuestra Señora de los Milagros

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Un carro bomba en Zacatecas deja escombros y daña el Templo de Nuestra Señora de los Milagros. La comunidad evalúa el impacto y espera apoyo para la recuperación.

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