Se Iban Sin Pagar Cuenta de Más de 100 Mil Pesos en Tienda de Polanco

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres, de 22 y 23 años de edad, quienes presuntamente sustrajeron mercancía de la bodega de una tienda departamental en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Mediante un comunicado, se detalló que los oficiales recuperaron 43 prendas de vestir, con un valor aproximado de 137 mil 710 pesos.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos acudieron a un establecimiento localizado en la avenida Moliere, colonia Polanco, luego de ser informados de que, a través de las cámaras de seguridad interna, se observaba a dos personas que sacaban mercancía de la bodega del negocio.

Al llegar, los policías observaron que los sujetos introducían varias prendas de ropa a un vehículo, momento en que uno de ellos manifestó ser empleado del establecimiento y señaló que la mercancía sería trasladada a un evento, sin embargo, el encargado de prevención de pérdidas negó dicha versión.

Por solicitud de la gerencia del establecimiento, los policías detuvieron a los probables implicados y junto con la mercancía recuperada, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Con información de N+