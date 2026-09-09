Seguridad

Se Iban Sin Pagar Cuenta de Más de 100 Mil Pesos en Tienda de Polanco

Uno de los detenidos aseguró ser empleado del establecimiento y que la mercancía sería trasladada a un evento

Mercancía robada en tienda de PolancoMercancía asegurada luego de robo en tienda de Polanco. Foto: SSS

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Dos hombres detenidos en Polanco por intentar llevarse mercancía de más de 100 mil pesos. Uno de ellos afirmó ser empleado, pero la tienda lo desmintió. Descubre los detalles.

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