Roban Caja Fuerte a Punta de Pistola en Agencia de Viajes de San Pedro

Un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Gómez Morín, en la colonia Del Valle, fue escenario de un robo con violencia durante la mañana de este miércoles, luego de que personas armadas ingresaran a una agencia de viajes y se apoderaran de una caja fuerte.

Los hechos ocurrieron poco después de las 11:00 horas, a la altura de la calle Río Manzanares, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes llegaron hasta el segundo piso de una plaza comercial, donde se encuentra la agencia de viajes Wanderslust.

Una vez dentro del establecimiento, los hombres habrían amagado con armas de fuego a los trabajadores para posteriormente ubicar una caja fuerte y llevársela del lugar. También se reportó el robo de otros objetos pertenecientes a los empleados.

Tras recibir el reporte, hasta la zona se movilizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y policías municipales de San Pedro Garza García, quienes comenzaron con las indagatorias para tratar de establecer cómo ocurrió el asalto y ubicar a los responsables.

Los agentes recorrieron distintos establecimientos de la plaza comercial para recabar testimonios de trabajadores y encargados, además de solicitar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

Las autoridades buscan determinar la ruta que siguieron los presuntos responsables antes y después de ingresar al establecimiento, así como establecer si contaban con información previa sobre la ubicación de la caja fuerte.