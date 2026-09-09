Seguridad

Roban Caja Fuerte a Punta de Pistola en Agencia de Viajes de San Pedro

Un grupo de hombres armados irrumpióen un establecimiento ubicado sobre Gómez Morín, donde sometieron a empleados y escaparon con diversos objetos.

Asaltan agencia de viajes.Asaltan agencia de viajes. Foto: N+

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La movilización de cuerpos policiacos se registró enuna plaza comercial de la colonia Del Valle en San Pedro.

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