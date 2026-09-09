Homicidios

Investigan a Hombre por Matar a su Esposa en Pesquería, Nuevo León

Francisco "N", de 22 años de edad, es señalado como presunto responsable del feminicidio de su pareja en la colonia Lomas del Mirador

Detenido por feminicidio de su esposa en PesqueríaEl hombre fue detenido por los policías e investigado por presunto feminicidio. Foto: Policía Municipal

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