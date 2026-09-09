Investigan a Hombre por Matar a su Esposa en Pesquería, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el hombre detenido en el municipio de Pesquería por agredir a una oficial de policía sería el responsable de haber asesinado a su pareja la noche del lunes.

Francisco "N", de 22 años de edad, quedó detenido por el delito de resistencia a particulares ya que al ser abordado por los elementos municipales atacó a una oficial.

Presuntamente, horas antes de la detención, el joven había agredido a su esposa, identificada como Celeste Abigail, de 21 años de edad, quien fue encontrada sin vida en el interior de su casa, ubicada en la calle Lomas del Pinal de la colonia Lomas del Mirador.

Alejandro Carlín, vicefiscal de Control y Desarrollo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dio más detalles del caso después de que se realizó un cateo en la vivienda de la pareja la tarde el martes.

De acuerdo con lo informado por el vicefiscal Alejandro Carlín, se recabaron videos que corroboran lo dicho por una de las víctimas, y que forman parte de las evidencias utilizadas por el Ministerio Público para obtener la orden de aprehensión contra el hombre.

“El caso, de acuerdo al dicho de la víctima inicia con el arresto por falta administrativa, aparentemente en horas previas a que cumpliera el arresto se da la agresión, se ejecuta una orden de aprehensión y el día de hoy será la audiencia"

Se espera que en las próximas horas se den a conocer los detalles sobre la situación legal del detenido, después de la audiencia correspondiente por el presunto feminicidio de su esposa y la agresión al elementos policial.

Con información de Luis Beza | N+

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