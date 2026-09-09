Jonathan Meléndez Pidió Ayuda a un Amigo antes del Multihomicidio; Fiscalía Presenta 70 Pruebas

A una semana del multihomicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia, ocurrido el 1 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, nuevos detalles expuestos ante una jueza revelaron la magnitud de la investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó alrededor de 70 datos de prueba contra Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N', entre ellos videos, testimonios, peritajes y objetos asegurados.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó elementos con los que busca reconstruir lo sucedido antes, durante y después del crimen. Entre los datos que sobresalen se encuentran los movimientos captados por cámaras del fraccionamiento, objetos encontrados en un automóvil y el testimonio de un amigo de Jonathan, quien aseguró que el músico le hizo una inquietante petición antes de subir al departamento: que buscara ayuda si no respondía después de media hora.

Una jueza de control impuso prisión preventiva justificada a los dos imputados. La audiencia continuará este miércoles 9 de septiembre, cuando deberá determinarse si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por su probable participación en el multihomicidio.

Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es qué ocurrió durante las horas previas al crimen. De acuerdo con los datos presentados en la audiencia, los preparativos presuntamente comenzaron el 31 de agosto y continuaron durante la mañana del 1 de septiembre.

La Fiscalía sostiene que Diego Sebastián 'N' habría pedido a Gerardo 'N' que consiguiera diversos objetos, entre ellos desarmadores, cinchos grandes, guantes negros y cubrebocas. Parte de esos artículos, según lo expuesto ante la jueza, fue encontrada posteriormente dentro del vehículo relacionado con los hechos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó, además, que uno de los detenidos mantenía una relación de negocios con Jonathan Meléndez. Las autoridades investigan si ese vínculo de confianza habría facilitado el acceso al domicilio. Entre las líneas de investigación consideradas se encuentra un posible móvil económico.

Las cámaras de seguridad del fraccionamiento Grand Viure se convirtieron en uno de los elementos centrales de la investigación. Los registros permitieron a las autoridades establecer horarios específicos sobre los movimientos de los imputados y compararlos con la llegada de las víctimas.

A las 17:23 horas del 1 de septiembre, un automóvil gris ingresó al fraccionamiento. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Gerardo 'N' conducía y Diego Sebastián 'N' viajaba como acompañante.

Solo un minuto después, a las 17:24 horas, Diego Sebastián 'N' fue captado en el elevador rumbo al departamento. La Fiscalía señaló que Ana Paula, esposa de Jonathan, habría autorizado su acceso mediante una llamada telefónica debido a la relación de confianza existente con el músico. En ese momento, de acuerdo con la investigación, dentro del inmueble se encontraban Aleyda Romero y las mascotas de la familia.

El automóvil utilizado para llegar al complejo residencial presuntamente circulaba con placas sobrepuestas. Posteriormente fue localizado en el municipio de Tecámac, Estado de México. En su interior, las autoridades aseguraron cinchos, guantes y cinta adhesiva que ahora forman parte de la investigación.

Videos y testimonios permitieron al Ministerio Público establecer una cronología de poco más de dos horas que considera relevante para el caso. La secuencia comienza a las 17:23 horas, cuando el automóvil gris ingresó al fraccionamiento con Gerardo 'N' al volante y Diego Sebastián 'N' como acompañante.

A las 17:24 horas, Diego Sebastián 'N' aparece en el elevador rumbo al departamento. A las 17:42 horas, Ana Paula llega al inmueble con sus hijos. Doce minutos después, a las 17:54 horas, se comunica con un conocido y, según la investigación, le informa que Diego Sebastián 'N' llevaba tiempo esperando a Jonathan.

A las 19:28 horas, Jonathan Meléndez llega al fraccionamiento acompañado por un amigo. A las 19:41 horas, una cámara registra nuevamente a Diego Sebastián 'N', ahora en el estacionamiento. Finalmente, a las 19:43 horas, el automóvil sale del complejo con Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' a bordo, de acuerdo con la cronología presentada ante la jueza.

Los dictámenes periciales establecieron un intervalo estimado de muerte de las víctimas entre las 17:30 y las 20:00 horas. Según la Fiscalía, ese periodo coincide con la presencia de los dos imputados en el residencial.

Entre los testimonios incorporados a la carpeta de investigación destaca el del amigo que acompañó a Jonathan Meléndez hasta el fraccionamiento. Su declaración aporta información sobre los últimos momentos conocidos del músico antes de ingresar al inmueble.

De acuerdo con lo declarado ante el Ministerio Público, Jonathan le pidió que permaneciera abajo y solicitara ayuda en caso de que él no respondiera después de aproximadamente media hora. El testigo también manifestó que percibió preocupado al músico antes del encuentro:

“Jonathan le pidió que permaneciera abajo y que solicitara ayuda si él no respondía en un lapso de media hora”, se desprende del testimonio referido durante la audiencia.

Después de perder comunicación con el músico, el testigo acudió a la caseta de vigilancia para solicitar ayuda. La Fiscalía incorporó su declaración entre los elementos utilizados para reconstruir lo sucedido en el complejo residencial.

Los peritos localizaron al menos seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros en el lugar de los hechos. Estos indicios forman parte de los elementos balísticos presentados durante la audiencia. La investigación busca determinar las características del arma utilizada y las circunstancias precisas en las que se realizaron los disparos.

A las evidencias localizadas en el departamento se sumaron los objetos asegurados dentro del automóvil relacionado con los hechos. Entre ellos se encuentran cinchos, guantes y cinta adhesiva que, según la hipótesis de la Fiscalía, podrían estar relacionados con la comisión del delito y con el sometimiento de las víctimas.

Será dentro del proceso judicial donde estos indicios deberán ser analizados y confrontados junto con el resto de los elementos presentados por las partes.

Otro testimonio presentado por la Fiscalía corresponde a una vigilante del complejo residencial. Su declaración cobra relevancia porque se refiere al momento en que los investigados presuntamente abandonaron el lugar y complementa la secuencia obtenida mediante las cámaras de seguridad.

La trabajadora declaró que identificó a los investigados y relató a las autoridades lo que presuntamente ocurrió cuando salían del residencial:

“Cuando abandonaron el lugar, habría sido amenazada con un arma de fuego”, según el testimonio incorporado por el Ministerio Público a los datos de prueba de la audiencia inicial.

La declaración de la vigilante deberá ser valorada junto con los videos, peritajes y demás indicios que integran la carpeta de investigación.

El sábado 5 de septiembre, después de una audiencia inicial que se extendió durante varias horas, una jueza de control impuso prisión preventiva justificada a Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N'. Ambos permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos.

En total, la FGJEM presentó alrededor de 70 datos de prueba, entre declaraciones de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad, dictámenes periciales y evidencias físicas. Este conjunto de elementos será relevante para la siguiente etapa del procedimiento.

La audiencia continuará este miércoles 9 de septiembre, cuando la jueza deberá resolver si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' por su probable participación en el multihomicidio.

Hasta que exista una sentencia firme, ambos deben ser considerados inocentes conforme al principio de presunción de inocencia.