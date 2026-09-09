Homicidios

Jonathan Meléndez Pidió Ayuda a un Amigo antes del Multihomicidio; Fiscalía Presenta 70 Pruebas

Este miércoles, se reanuda la audiencia por la posible vinculación a proceso de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo 'N', los presuntos asesinos de Atizapán

Fiscalía presenta pruebas por el multihomicidio.Fiscalía presenta pruebas por el multihomicidio. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Un amigo declaró que Jonathan Meléndez le pidió buscar ayuda si no respondía después de media hora; una vigilante también aportó su testimonio a la investigación

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