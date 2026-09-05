Seguridad

Cómplice en Caso Jonathan Meléndez Consiguió Herramientas para Crimen por 2 MDP

Gerardo 'N' fue detenido en la sección Bosques de Héroes Tecámac, en el Estado de México.

Cómplice del multihomicidio en Atizapán en contra de Jonathan MeléndezFoto: Cuartoscuro
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