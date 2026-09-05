Cómplice en Caso Jonathan Meléndez Consiguió Herramientas para Crimen por 2 MDP

Gerardo 'N' participó en el homicidio de cuatro personas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Consiguió las cintas adhesivas, cinchos y demás herramientas que usaría Diego 'N' para terminar con la vida de tres integrantes de la familia de Jonathan Meléndez, incluyéndolo, además de la trabajadora del hogar, una joven de 21 años, y un perro.

Una promesa de pago de 2 millones de pesos fue el precio que tuvo la participación del hombre de 52 años. Esta suma habría sido ofrecida por el primer presunto implicado.

De acuerdo con las investigaciones, era el chofer de Diego 'N', quien, a su vez, es señalado como socio de la víctima, que era famoso por ser tecladista y fundador del grupo Camilo Séptimo.

Según la reconstrucción de las horas posteriores al asesinato múltiple, el segundo presunto implicado en este hecho criminal podría alcanzar una pena máxima de 296 años de prisión.

Los delitos que se señalan contra ambos sujetos son homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad en contra de los seres sintientes.